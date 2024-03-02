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نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي - جريدة الوطن السعودية

3/2/2024 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، يوم أمس الجمعة، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.
وينعقد المنتدى تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات"، حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.

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