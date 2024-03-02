نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، يوم أمس الجمعة، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.
وينعقد المنتدى تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات"، حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.
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