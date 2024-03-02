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3556 مدرسة بعسير تنهي استعداداتها لاستقبال 468 ألف طالب وطالبة - جريدة الوطن السعودية

3/2/2024 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم بمحافظات بيشة، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، والنماص، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، استعداداتها لاستقبال 468 ألف طالب وطالبة يدرسون في 3556 مدرسة، لبدء الفصل الدراسي الثالث يوم غد الأحد، من خلال: منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب الدراسية والمقاعد، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.
تكامل الأدوار
أكد المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، على جاهزية المدارس لانطلاقة جادة وفاعلة، منوهًا بالتكامل بين الأدوار والتناسق في الجهود، مثمنًا للجميع جهودهم في هذا الشأن.
وكانت إدارات التعليم في المنطقة ومحافظاتها، قد أتمت في وقت مبكر ترحيل أكثر من 500 ألف حقيبة مقرر دراسي لجميع المراحل الدراسية للمدارس، بشراكة فاعلة مع مكاتب التعليم، ومديري ومديرات المدارس في المنطقة والمحافظات.

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