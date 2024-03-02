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عرعر وطريف ورفحاء يسجلون أدنى درجة حرارة - جريدة الوطن السعودية

3/2/2024 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت مدينة عرعر ومحافظتا طريف ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ، اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.
وبلغت الدرجة المسجلة في كل منهم 4 درجات مئوية، كأقل ما تم تسجيله، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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