4 عادات ترفع السكر في الدم

(MENAFN
- Al Watan) الجلوس لساعات طويلة: في نمط الحياة المزدحم هذا، يجلس الناس طوال اليوم محدقين في شاشاتهم، يعد هذا التراجع في مستوى النشاط البدني سببًا رئيسيًا لزيادة فرص الإصابة بمرض السكري، كما أن الجلوس لساعات طويلة يؤدي إلى ظهور طبقة من الدهون حول الخصر وهي العلامة الأولى لهذه الأمراض.
المنتجات ((الخالية من السكر)): يمتلئ السوق بالمنتجات التي تدعي أنها خالية من السكر لأنها تستخدم بدائل للسكر المكرر، ومع ذلك، فإن هذه البدائل تتحول بشكل كبير إلى كربوهيدرات ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولتجنب ذلك، ألق نظرة على القيمة الغذائية للمنتج.
وجبة الإفطار: لوحظ أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار ينغمسون في تناول المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم لذا يجب الحذر. ومن ثم، التزم بروتين حيث يكون لديك وقت لتناول الإفطار وإضافة القمح الكامل والبذور والمكسرات والبروتين والدهون الصحية وغيرها من الأطعمة الفائقة.
النوم السيئ: هل روتين نومك مضطرب إما بسبب العمل أو الدراسة؟ أعرب الخبراء أن هذه الفئة عليها الحذر لأنها أكثر عرضة للإصابة بالسكري، فقد أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري.
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