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4 عادات ترفع السكر في الدم

3/2/2024 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) الجلوس لساعات طويلة: في نمط الحياة المزدحم هذا، يجلس الناس طوال اليوم محدقين في شاشاتهم، يعد هذا التراجع في مستوى النشاط البدني سببًا رئيسيًا لزيادة فرص الإصابة بمرض السكري، كما أن الجلوس لساعات طويلة يؤدي إلى ظهور طبقة من الدهون حول الخصر وهي العلامة الأولى لهذه الأمراض.
المنتجات ((الخالية من السكر)): يمتلئ السوق بالمنتجات التي تدعي أنها خالية من السكر لأنها تستخدم بدائل للسكر المكرر، ومع ذلك، فإن هذه البدائل تتحول بشكل كبير إلى كربوهيدرات ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولتجنب ذلك، ألق نظرة على القيمة الغذائية للمنتج.
وجبة الإفطار: لوحظ أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار ينغمسون في تناول المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم لذا يجب الحذر. ومن ثم، التزم بروتين حيث يكون لديك وقت لتناول الإفطار وإضافة القمح الكامل والبذور والمكسرات والبروتين والدهون الصحية وغيرها من الأطعمة الفائقة.
النوم السيئ: هل روتين نومك مضطرب إما بسبب العمل أو الدراسة؟ أعرب الخبراء أن هذه الفئة عليها الحذر لأنها أكثر عرضة للإصابة بالسكري، فقد أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري.

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