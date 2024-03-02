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أفيال تدفن صغارها وتبكيها

3/2/2024 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تدفن الأفيال الآسيوية صغارها النافقة وتبكيها بصوت مرتفع، على ما بيّنت دراسة أجراها علماء هنود تناولت سلوك الأفيال المشابهة لكيفية رثاء البشر أحبائهم المتوفين.
ورصد الباحثون خمسة مواقع شمالي البنغال الهندية دفنت فيها الأفيال كل مرة فيلاً صغيرُا بين 2022 و2023، وفق الدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة ((جورنال اوف ثريتيند تاكسا)).
ونفقت الأفيال الصغيرة الخمسة، التي تتراوح أعمارها بين ثلاثة أشهر وسنة، بسبب معاناتها فشلاً في أعضائها.
ولاحظ الباحثون في كل حالة، أنّ قطيع الأفيال كان ينقل الصغير النافق من خرطومه ورجليه قبل دفنه على ظهره.
وذكرت الدراسة، أنّ ((الباحثين توصلوا من خلال عمليات مراقبة وصور رقمية وملاحظات ميدانية، وتقارير لعمليات تشريح، إلى أنّ البقايا دُفنت بطريقة غريبة مهما كان سبب نفوق الفيل الصغير)).
وأضافت: ((في إحدى الحالات، كان قطيع الفيلة يبكي بصوت مرتفع حول الفيل الصغير المدفون تحت الأرض)).
وأوضحت الدراسة، أن الأفيال الصغيرة وحدها تُدفن بهذه الطريقة، لأنّ نقل القطيع لحيوانات بالغة ((غير ممكن)) بسبب حجمها ووزنها.

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