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ترجمة أعمال أدبية سعودية إلى 4 لغات

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت ((متخصصة)) سعودية، في ترجمة الأعمال الأدبية إلى لغات أجنبية، أبرز 4 لغات ترجمة لأعمال أدبية سعودية، وهي على الترتيب: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، وبعض الشعراء، حظيت قصائدهم بالترجمة إلى الإيطالية، مستعرضة نحو 4 أسباب وراء صعوبة ترجمة الأعمال الأدبية، وهي: أن ترجمة الأدب تتطلب نقل الشعور والمعنى، ومقاربة أسلوب الكاتب، ومراعاة الجوانب اللغوية والفروقات بينهما، ولأن الدقة في المعنى، قد تصعب أحيانًا وربما تختلف ترجمة النص الواحد لأكثر من مترجم، مضيفة أن الترجمة الأدبية، هي ((حرة))، لا يجب أن يتم نقل النص بالترتيب كما هو موجود، ويجب أن يكون المترجم مطلعًا على النص وحياة المؤلف وعلى الظروف التي دفعته لإبداع النص، لفهم الأحاسيس وبالتالي القدرة على ترجمة العمل الأدبي: ((القصة، والرواية، والشعر، والسيناريو، والمسرح)).
ريالان للكلمة الواحدة
أبانت المتخصصة في ترجمة الأعمال الأدبية أمينة الحسن، أن هناك 3 عوامل، تحدد سعر تكلفة أعمال الترجمة، وهي: نوع العمل، ولغته، ودار النشر، وتصل التكلفة إلى ريالين للكلمة الواحدة في بعض الأعمال، مشيرة إلى أن نشاط الترجمة في السعودية، يزداد ألقًا، وازدهر في الأعوام الأخيرة، وترجم المترجمون السعوديون والمترجمات الكثير من المؤلفات التي يشار لها بالبنان، ووزارة الثقافة لديها رؤى واعدة وفاعلة في مجال الترجمة، وهذا سيحفز مشهد الترجمة داخل السعودية أكثر، مضيفة أن اللغة الإنجليزية، هي الترجمة الأكثر للمترجمين السعوديين، وبعضهم بدأ في ترجمات من لغات أخرى كالإسبانية، والفرنسية، لافتة إلى أن هناك عدة جمعيات في السعودية متخصصة في الترجمة والمترجمين السعوديين، وقد تتجه لاحقًا إلى تأسيس نادٍ متخصص في الترجمة، ضمن أندية البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.
الصبر والتأني
أضافت الحسن أن من الصعوبات التي توجه المترجم للأعمال الأدبية وغيرها، أن الترجمة بشكل عام تحتاج إلى الصبر والتأني، لأن العمل واحد يتطلب الإحاطة بكل ما يرتبط به ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتاريخيًا، وحسب نوع العمل، علاوة على التزام المترجم أن يطور من معارفه وأدواته وخبراته بشكل مستمر، مشددة على أن للناشر دورا في التحقق من العملية من خلال المحررين الأدبيين والمترجمين العاملين في الدار الذين يتولون المراجعة، ومضت بقولها: إن الترجمة عالم موازٍ يعيش فيه المترجم أيامًا رغم صعوبتها، تسمح له بالغوص في بحور جديدة كل يوم.
أساليب الترجمة:
01- الحرفية.
02- الارتدادية ((العكسية)).
03- الثقافية ((التكيفية)).
04- التعويض.
05- الاختزال.
06- الإسهاب.
07- الترادف.
08- التحويل ((البنية النحوية)).
أنواع الترجمة:
01- الأدبية.
02- الدينية.
03- العلمية.
04- الاقتصادية.
05- القانونية.
06- الإعلامية.
07- الفورية.
مكاسب الترجمة:
01- نقل المعلومات بين الحضارات، ومن لغة إلى أخرى.
02- أداة التواصل بين الشعوب، وتساعدهم على التعبير عما يدور في داخلهم.
03- تساهم في سرعة نقل الأخبار من أي مكان في العالم إلى باقي أنحاء العالم.
04- تعزز دور السياحة، في تقديم إرشادات بلغة السياح.
05- تساعد المترجمين في الحصول على فرص العمل.
06- تساعد الطلاب على نقل معلومات من مصادر مختلفة حول أبحاثهم، وتتيح لهم الفرصة ليقوموا بأبحاث حصرية.
خطوات وتعليمات ترجمة النص الأدبي:
01- التواصل مع الناشر.
02- الاطلاع على النص.
03- بعد قبول النص، توقيع العقد مع أهمية الاتفاق على الفترة الزمنية المناسبة للعمل، وكذلك الاتفاق على المقابل المالي، ووقت الاستلام.
04- قبل الترجمة، قراءة النص عدة مرات، مع تحديد الكلمات الجديدة أو المعقدة.
05- تقسيم العمل إلى عدة أجزاء، وتحديد الجزء اليومي والأسبوعي للترجمة.
06- مراجعة المسودة الأولى والتعديل عليها.
07- تسليم النسخة النهائية للناشر والتدقيق والتحرير.

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