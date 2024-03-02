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قبل حفل زفاف أمباني.. ما أغلى الاحتفالات الهندية؟

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف الكبرى، فإن الاحتفالات الهندية هي من أكبر الاحتفالات. ويأخذ المليارديرات الأمور إلى مستوى جديد تمامًا من البذخ، حيث تبدأ الاحتفالات هذا الأسبوع في جامناجار، وهي مدينة تقع في ولاية جوجارات غرب الهند، للاحتفالات التي تسبق زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت.
الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يتضمن عروضاً لنجمة البوب ​​ريهانا، والمغني البنجابي ديلجيت دوسانجه، وثنائي موسيقى بوليوود أجاي أتول، والساحر الأمريكي ديفيد بلين، وهو مجرد مقدمة لحفل الزفاف الرئيسي في 12 يوليو في مومباي.
أنانت هو الابن الأصغر للملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس للصناعات المحدودة وأحد أغنى الرجال في العالم.
وسيحضر كبار رجال الأعمال، بما في ذلك مارك زوكربيرج وبيل جيتس، بالإضافة إلى السياسيين والملوك ونجوم الكريكيت ومشاهير بوليوود، الاحتفالات في جامناجار، حيث تدير عائلة أمباني واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم.
فيما يلي بعض من أغلى حفلات الزفاف الهندية وفقا لموقع thenationalnews:
1. إيشا أمباني وأناند بيرامال: 7 مليارات روبية (86 مليون دولار)
لم يدخر موكيش أمباني، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 42 مليار دولار، أي جهد لمنح ابنته الوحيدة حفل زفاف لا يُنسى. مع انتشار الاحتفالات عبر أودايبور وبحيرة كومو في إيطاليا ثم في منزل أمباني في مومباي، أفادت التقارير أن الاحتفالات المرصعة بالنجوم في عام 2018 كلفت 7 مليارات روبية.
جاءت دعوات الزفاف في صندوق Dolce & Gabbana مزين بالدانتيل الوردي والذهبي وسلاسل قابلة للفصل يمكن ارتداؤها كمجوهرات.
ترددت شائعات عن حصول بيونسيه على 15 مليون دولار مقابل ظهور مدته 45 دقيقة، والذي تضمن عددًا من التغييرات في الأزياء.
2. حفل زفاف سوشانتو روي وسيمانتو روي: 5.54 مليارات روبية
بذل الملياردير الهندي السابق سوبراتا روي، مؤسس ورئيس مجموعة صحارى إنديا باريوار التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قصارى جهده لحضور حفل زفاف طفليه الوحيدين، ابنيه سوشانتو وسيمانتو، اللذين عقدا قرانهما في حفل مزدوج في عام 2004.
تزوج سوشانتو من ريشا أهوجا في 10 فبراير، بينما تزوج سيمانتو من تشانديني تور في 14 فبراير.
تميز حفل الزفاف الخيالي الذي أقيم في إستاد صحارى في لكناو بديكورات فخمة. وحضر الحفل على مدار أسبوع أكثر من 11.000 ضيف، بما في ذلك مجموعة من مشاهير بوليوود ونجوم الرياضة.
3. براهماني ريدي وراجيف ريدي: 5 مليارات روبية
توج الاحتفال الذي استمر خمسة أيام في قصر بنغالور لابنة ريدي، براهماني، وزوجها راجيف ريدي، نجل رجل الأعمال في حيدر أباد فيكرام ديف ريدي، بحفل زفاف حضره 50 ألف ضيف، بما في ذلك نجوم بوليوود وسياسيون.
ولم يدخر ريدي أي نفقات في حفل الزفاف، الذي تضمن إعادة إنشاء المعابد الهندية القديمة التي صممها مديرو الفن في بوليوود، وعربات فاخرة تجرها الثيران لنقل الضيوف وبالونات الهيليوم الضخمة التي تحمل صورًا أكبر من الحياة للعائلة.
وتم تجنيد ثلاثة آلاف حارس أمن، وتكلف ارتداء الساري الخاص بحفل زفاف العروس وحده 170 مليون روبية، أو 2 مليون دولار. دعوات الزفاف المطلية بالذهب تكلف أيضًا ثروة صغيرة.
4. شريستي ميتال وجولراج بيهل: 5 مليارات روبية
أقيم الاحتفال الذي استمر ثلاثة أيام في برشلونة، وحضره 500 ضيف، وتضمن قائمة طعام أعدها الشيف الإسباني الشهير سيرجي أرولا، بالإضافة إلى كعكة زفاف مكونة من ستة طبقات بوزن 60 كجم. تم نقل حوالي 200 كبير خدم وطباخ إلى إسبانيا من الهند وتايلاند لهذه المناسبة.
أقيم الحفل الرئيسي في المتحف الوطني للفن الكاتالوني على قمة التل. تم استئجار طائرات هليكوبتر حتى يتمكن المصورون ومصورو الفيديو من التقاط الاحتفالات من جميع الزوايا.
5. فانيشا ميتال وأميت بهاتيا: 2.4 مليار روبية
أقيم الاحتفال الذي استمر ستة أيام في مواقع مختلفة في باريس، وتضمن عرضًا قدمته كايلي مينوغ، بالإضافة إلى نجوم بوليوود شاه روخ خان وأيشواريا راي باتشان. حتى أن شاعر وكاتب بوليوود الشهير جاويد أختار كتب نص مسرحية قامت بها عائلة ميتال في حفل ما قبل الزفاف.
بعد حفل الخطوبة في قصر فرساي، أقيم حفل الزفاف في قصر فو لو فيكومت الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر. تم نقل أكثر من 35 حرفيًا من مومباي جواً لإقامة مانداب، أو المسرح الذي يتم فيه تنفيذ طقوس الزفاف، على بركة في حدائق العقار المترامية الأطراف.

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