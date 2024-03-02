قبل حفل زفاف أمباني.. ما أغلى الاحتفالات الهندية؟

(MENAFN
- Al Watan) عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف الكبرى، فإن الاحتفالات الهندية هي من أكبر الاحتفالات. ويأخذ المليارديرات الأمور إلى مستوى جديد تمامًا من البذخ، حيث تبدأ الاحتفالات هذا الأسبوع في جامناجار، وهي مدينة تقع في ولاية جوجارات غرب الهند، للاحتفالات التي تسبق زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت.
الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يتضمن عروضاً لنجمة البوب ريهانا، والمغني البنجابي ديلجيت دوسانجه، وثنائي موسيقى بوليوود أجاي أتول، والساحر الأمريكي ديفيد بلين، وهو مجرد مقدمة لحفل الزفاف الرئيسي في 12 يوليو في مومباي.
أنانت هو الابن الأصغر للملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس للصناعات المحدودة وأحد أغنى الرجال في العالم.
وسيحضر كبار رجال الأعمال، بما في ذلك مارك زوكربيرج وبيل جيتس، بالإضافة إلى السياسيين والملوك ونجوم الكريكيت ومشاهير بوليوود، الاحتفالات في جامناجار، حيث تدير عائلة أمباني واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم.
فيما يلي بعض من أغلى حفلات الزفاف الهندية وفقا لموقع thenationalnews:
1. إيشا أمباني وأناند بيرامال: 7 مليارات روبية (86 مليون دولار)
لم يدخر موكيش أمباني، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 42 مليار دولار، أي جهد لمنح ابنته الوحيدة حفل زفاف لا يُنسى. مع انتشار الاحتفالات عبر أودايبور وبحيرة كومو في إيطاليا ثم في منزل أمباني في مومباي، أفادت التقارير أن الاحتفالات المرصعة بالنجوم في عام 2018 كلفت 7 مليارات روبية.
جاءت دعوات الزفاف في صندوق Dolce & Gabbana مزين بالدانتيل الوردي والذهبي وسلاسل قابلة للفصل يمكن ارتداؤها كمجوهرات.
ترددت شائعات عن حصول بيونسيه على 15 مليون دولار مقابل ظهور مدته 45 دقيقة، والذي تضمن عددًا من التغييرات في الأزياء.
2. حفل زفاف سوشانتو روي وسيمانتو روي: 5.54 مليارات روبية
بذل الملياردير الهندي السابق سوبراتا روي، مؤسس ورئيس مجموعة صحارى إنديا باريوار التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قصارى جهده لحضور حفل زفاف طفليه الوحيدين، ابنيه سوشانتو وسيمانتو، اللذين عقدا قرانهما في حفل مزدوج في عام 2004.
تزوج سوشانتو من ريشا أهوجا في 10 فبراير، بينما تزوج سيمانتو من تشانديني تور في 14 فبراير.
تميز حفل الزفاف الخيالي الذي أقيم في إستاد صحارى في لكناو بديكورات فخمة. وحضر الحفل على مدار أسبوع أكثر من 11.000 ضيف، بما في ذلك مجموعة من مشاهير بوليوود ونجوم الرياضة.
3. براهماني ريدي وراجيف ريدي: 5 مليارات روبية
توج الاحتفال الذي استمر خمسة أيام في قصر بنغالور لابنة ريدي، براهماني، وزوجها راجيف ريدي، نجل رجل الأعمال في حيدر أباد فيكرام ديف ريدي، بحفل زفاف حضره 50 ألف ضيف، بما في ذلك نجوم بوليوود وسياسيون.
ولم يدخر ريدي أي نفقات في حفل الزفاف، الذي تضمن إعادة إنشاء المعابد الهندية القديمة التي صممها مديرو الفن في بوليوود، وعربات فاخرة تجرها الثيران لنقل الضيوف وبالونات الهيليوم الضخمة التي تحمل صورًا أكبر من الحياة للعائلة.
وتم تجنيد ثلاثة آلاف حارس أمن، وتكلف ارتداء الساري الخاص بحفل زفاف العروس وحده 170 مليون روبية، أو 2 مليون دولار. دعوات الزفاف المطلية بالذهب تكلف أيضًا ثروة صغيرة.
4. شريستي ميتال وجولراج بيهل: 5 مليارات روبية
أقيم الاحتفال الذي استمر ثلاثة أيام في برشلونة، وحضره 500 ضيف، وتضمن قائمة طعام أعدها الشيف الإسباني الشهير سيرجي أرولا، بالإضافة إلى كعكة زفاف مكونة من ستة طبقات بوزن 60 كجم. تم نقل حوالي 200 كبير خدم وطباخ إلى إسبانيا من الهند وتايلاند لهذه المناسبة.
أقيم الحفل الرئيسي في المتحف الوطني للفن الكاتالوني على قمة التل. تم استئجار طائرات هليكوبتر حتى يتمكن المصورون ومصورو الفيديو من التقاط الاحتفالات من جميع الزوايا.
5. فانيشا ميتال وأميت بهاتيا: 2.4 مليار روبية
أقيم الاحتفال الذي استمر ستة أيام في مواقع مختلفة في باريس، وتضمن عرضًا قدمته كايلي مينوغ، بالإضافة إلى نجوم بوليوود شاه روخ خان وأيشواريا راي باتشان. حتى أن شاعر وكاتب بوليوود الشهير جاويد أختار كتب نص مسرحية قامت بها عائلة ميتال في حفل ما قبل الزفاف.
بعد حفل الخطوبة في قصر فرساي، أقيم حفل الزفاف في قصر فو لو فيكومت الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر. تم نقل أكثر من 35 حرفيًا من مومباي جواً لإقامة مانداب، أو المسرح الذي يتم فيه تنفيذ طقوس الزفاف، على بركة في حدائق العقار المترامية الأطراف.
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