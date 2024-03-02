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ملتقى الأعمال السعودي الألباني يؤسس لشراكة اقتصادية جديدة

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) انعقد بالعاصمة الألبانية تيرانا، ملتقى الأعمال السعودي الألباني، بمشاركة أكثر من (250) من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين، حيث شهد الملتقى توقيع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة الألبانية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك، ليؤسس ذلك لشراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي في كلمته : إن السعودية وألبانيا ترتبطان باتفاقيات لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكداً أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الألباني سيشكل دفعة قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين، داعياً لدراسة أسباب ضعف التبادل التجاري ومعالجتها. من جهته أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الألباني الدكتور عبدالرحمن المفرح، أن ألبانيا تتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها عبر شراكات مع نظرائهم الألبانيين.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص وبيئة الاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية وألبانيا، كما شهد تقديم عروض (استثمر في السعودية) من وزارة الاستثمار، و(صنع في السعودية) من هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عرض عن خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي.
حضر الملتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل حفظي ، ومن الجانب الألباني وزراء الاقتصاد وريادة الأعمال والزراعة.

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