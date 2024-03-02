Saturday, 02 March 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معاقبة مقهى يحتال على زبائنه لتحقيق ربحية أعلى

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) خالفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مقهى في مدينة الرياض لإلزامه المستهلكين بشراء أكواب القهوة بالحجمين الكبير والمتوسط، وإخفاء أكواب القهوة الصغيرة خلال أوقات الذروة في الفترة الصباحية لتحقيق ربحية أعلى.
وباشرت الوزارة ضبط المخالفة في موقع المنشأة، واتضح وجود كميات كبيرة من الأكواب ذات الحجم الصغير مخزنة في مستودع المقهى.
وأصدرت الوزارة على الفور العقوبة النظامية حيال امتناع المنشأة عن البيع، لاقتصار عمليات بيع القهوة على الحجمين المتوسط والكبير، اللذين يباعان بسعر أعلى من الحجم الصغير لتحقيق ربحية أكبر على حساب المستهلك.

MENAFN02032024000089011017ID1107926057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث