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16 محطة متنقلة للفحص الفني

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل، وذلك عبر إحدى الشركات المرخصة من الهيئة لتقديم هذا النوع من الخدمات، ضمن إستراتيجية تطوير جودة خدمات الفحص الفني الدوري وتحسين رحلة المستفيدين، حيث تم ترخيص 16 محطة متنقلة.
وأوضحت الهيئة أنّ خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل تستهدف تسهيل حصول ملاك الأساطيل على الخدمة، وتيسير الوصول للخدمة ضمن المناطق غير المشمولة بمراكز الفحص الثابتة وإمكانية تنقلها لتغطية أكثر من موقع.
وتعمل المواصفات السعودية، ممثلة بمركز سلامة المركبات، لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات التي تسير على الطرق، من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري، وتصنيف مراكز صيانة المركبات في المملكة، بهدف رفع جودة وسلامة المركبات، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية السلامة الفنية للمركبات، وذلك للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات، وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.

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