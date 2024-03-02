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8 مسارات للنقل الترددي خلال رمضان بالمدينة

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت حافلات المدينة عن موعد تشغيل خدمة النقل الترددي خلال شهر رمضان المبارك، عبر 8 مسارات هي الإستاذ الرياضي والخالدية والجامعة الإسلامية وبني حارثه وسيد الشهداء ودرة المدينة وحي شطها والعالية.
وتبدأ الخدمة من ليلة رمضان ابتداء من الساعة 15:00 وتنتهي بعد صلاة التراويح وفي العشر الأواخر بعد صلاة القيام بنصف ساعة.
وأعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة بالأعمال التطوعية للنقل الترددي للمسجد النبوي خلال شهر رمضان، والذي تهدف منه إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل تنقلات المصلين والقاصدين إلى المسجد النبوي، وذلك عبر منصة العمل التطوعي.
من جهتها حددت حافلات المدينة عددًا من الشروط للراغبين بالعمل التطوعي، منها أن يكون سعودي الجنسية، والتسجيل بمنصة العمل التطوعي، وقبول طلب التقديم بالفرصة التطوعية الخاصة بأعمال النقل الترددي بشهر رمضان المبارك.

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