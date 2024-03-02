8 مسارات للنقل الترددي خلال رمضان بالمدينة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت حافلات المدينة عن موعد تشغيل خدمة النقل الترددي خلال شهر رمضان المبارك، عبر 8 مسارات هي الإستاذ الرياضي والخالدية والجامعة الإسلامية وبني حارثه وسيد الشهداء ودرة المدينة وحي شطها والعالية.
وتبدأ الخدمة من ليلة رمضان ابتداء من الساعة 15:00 وتنتهي بعد صلاة التراويح وفي العشر الأواخر بعد صلاة القيام بنصف ساعة.
وأعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة بالأعمال التطوعية للنقل الترددي للمسجد النبوي خلال شهر رمضان، والذي تهدف منه إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل تنقلات المصلين والقاصدين إلى المسجد النبوي، وذلك عبر منصة العمل التطوعي.
من جهتها حددت حافلات المدينة عددًا من الشروط للراغبين بالعمل التطوعي، منها أن يكون سعودي الجنسية، والتسجيل بمنصة العمل التطوعي، وقبول طلب التقديم بالفرصة التطوعية الخاصة بأعمال النقل الترددي بشهر رمضان المبارك.
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