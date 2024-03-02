دولية مونتايغو تجهز أخضر 17 للآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) يشارك المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في بطولة مونتايغو الدولية بفرنسا خلال الفترة من الـ25 من مارس الجاري وحتى الأول من إبريل المقبل، وذلك في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا في 2025.
ووضعت القرعة أخضر 17 في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات فرنسا والأرجنتين وساحل العاج.
وسيفتتح الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين في الـ26 من مارس، في حين سيحلّ ضيفًا على فرنسا في يوم الـ28 منه، على أن يلاقي ساحل العاج في الـ30 من مارس في ختام دور المجموعات.
وتأتي المشاركة في بطولة مونتايغو الدولية ضمن برنامج إعداد أخضر 17 عامًا للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها في أكتوبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا 2025، التي بدورها تؤهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا في 2025.
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