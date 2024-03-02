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دولية مونتايغو تجهز أخضر 17 للآسيوية

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في بطولة مونتايغو الدولية بفرنسا خلال الفترة من الـ25 من مارس الجاري وحتى الأول من إبريل المقبل، وذلك في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا في 2025.
ووضعت القرعة أخضر 17 في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات فرنسا والأرجنتين وساحل العاج.
وسيفتتح الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين في الـ26 من مارس، في حين سيحلّ ضيفًا على فرنسا في يوم الـ28 منه، على أن يلاقي ساحل العاج في الـ30 من مارس في ختام دور المجموعات.
وتأتي المشاركة في بطولة مونتايغو الدولية ضمن برنامج إعداد أخضر 17 عامًا للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها في أكتوبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا 2025، التي بدورها تؤهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا في 2025.

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