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الخويلدية والترجي إلى ممتاز الطائرة

3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، الخويلدية بطلا لدوري الدرجة الأولى في ختام الدوري وصعوده للدوري الممتاز الموسم المقبل، ويرافقه الترجي الحاصل على المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصل الاتفاق على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

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