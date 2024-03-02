الخويلدية والترجي إلى ممتاز الطائرة

الخويلدية والترجي إلى ممتاز الطائرة
التاريخ
3/2/2024 2:15:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، الخويلدية بطلا لدوري الدرجة الأولى في ختام الدوري وصعوده للدوري الممتاز الموسم المقبل، ويرافقه الترجي الحاصل على المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصل الاتفاق على المركز الثالث والميداليات البرونزية.
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