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العمري تشيد بسيدات الطائرة

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أشادت عضوة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، أحلام العمري، بالمستوى الفني الجيد الذي قدمته الفرق خلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات في نسخته الثانية، التي اختتمت على صالة نادي النصر.
وباركت العمري للأهلي حصوله على البطولة، مبينة أن مشاركة عدد كبير من الأندية سيعطي الدوري إثارة وندية، ويعلن رسميا دخول السيدات في عالم احتراف الكرة الطائرة، خصوصا بعد التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية.

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