العمري تشيد بسيدات الطائرة

(MENAFN
- Al Watan) أشادت عضوة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، أحلام العمري، بالمستوى الفني الجيد الذي قدمته الفرق خلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات في نسخته الثانية، التي اختتمت على صالة نادي النصر.
وباركت العمري للأهلي حصوله على البطولة، مبينة أن مشاركة عدد كبير من الأندية سيعطي الدوري إثارة وندية، ويعلن رسميا دخول السيدات في عالم احتراف الكرة الطائرة، خصوصا بعد التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية.
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