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الاتحاد بطلا للريشة

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) توج عضو الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، عبدالكريم الربيعة، الفائزين في البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى لفئة الناشئين، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية نادي الاتحاد، ونال المركز الثاني والميدالية الفضية نادي الشروق، وحقق الميدالية البرونزية نادي الفرع وحل ثالثًا، وذلك في ختام البطولة التي استضافتها الصالة الرياضية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمشاركة 13 ناديًا.

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