الاتحاد بطلا للريشة
التاريخ
3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج عضو الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، عبدالكريم الربيعة، الفائزين في البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى لفئة الناشئين، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية نادي الاتحاد، ونال المركز الثاني والميدالية الفضية نادي الشروق، وحقق الميدالية البرونزية نادي الفرع وحل ثالثًا، وذلك في ختام البطولة التي استضافتها الصالة الرياضية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمشاركة 13 ناديًا.
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