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سعيود يتمرد على الرائد

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) فجر مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، مفاجأة مدوية، بعد خسارة فريقه أمام الفيحاء، عندما أعلن رفض لاعبه الجزائري أمير سعيود المشاركة في مواجهة الفيحاء التي خسرها الرائد 1 /2، راميًا بقرار معاقبة اللاعب في مرمى إدارة النادي، واعتبر النقاد والمللون رفض اللاعب الجزائري عن المشاركة مع فريقه، وهو في أمس الحاجة لخدماته، تمردًا واضحًا، ويجب اتخاذ الإجراء المناسب من قبل إدارة النادي.

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