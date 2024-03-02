سعيود يتمرد على الرائد

سعيود يتمرد على الرائد
التاريخ
3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) فجر مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، مفاجأة مدوية، بعد خسارة فريقه أمام الفيحاء، عندما أعلن رفض لاعبه الجزائري أمير سعيود المشاركة في مواجهة الفيحاء التي خسرها الرائد 1 /2، راميًا بقرار معاقبة اللاعب في مرمى إدارة النادي، واعتبر النقاد والمللون رفض اللاعب الجزائري عن المشاركة مع فريقه، وهو في أمس الحاجة لخدماته، تمردًا واضحًا، ويجب اتخاذ الإجراء المناسب من قبل إدارة النادي.
MENAFN02032024000089011017ID1107926050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.