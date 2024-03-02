ارتفاع شهداء غزة إلى 30320 والوسطاء يسابقون الزمن لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Watan) دخلت الحرب في غزة يومها الـ148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 30320 شهيدا، والجرحى إلى نحو 71533 جريحا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 92 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 156 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
واستشهد اليوم 11 شخصا وأصيب 50 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة بالقرب من المستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان غرب رفح.
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