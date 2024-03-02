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ارتفاع شهداء غزة إلى 30320 والوسطاء يسابقون الزمن لوقف إطلاق النار

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب في غزة يومها الـ148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 30320 شهيدا، والجرحى إلى نحو 71533 جريحا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 92 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 156 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
واستشهد اليوم 11 شخصا وأصيب 50 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة بالقرب من المستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان غرب رفح.

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