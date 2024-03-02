روبيمار تغرق في صراع البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Watan) ذكر مسؤولون أن سفينة هاجمها المتمردون الحوثيون غرقت في البحر الأحمر بعد أيام من دخول المياه، وهي أول سفينة يتم تدميرها بالكامل كجزء من حملتهم.
ويأتي غرق السفينة روبيمار في الوقت الذي تأثر فيه الشحن عبر الممر المائي الحيوي لشحنات البضائع والطاقة التي تنتقل من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا بهجمات الحوثيين.
وبالفعل، ابتعدت العديد من السفن عن الطريق. ومن الممكن أن يؤدي الغرق إلى مزيد من التحويلات وارتفاع أسعار التأمين على السفن التي تبحر في الممر المائي - مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي والتأثير على شحنات المساعدات إلى المنطقة.
صاروخ باليستي
وكانت السفينة ((روبيمار))، التي ترفع علم بليز، تنجرف شمالًا بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير في مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
واعترف مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، والذي يراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط، بشكل منفصل بغرق السفينة روبيمار.
وحذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق من أن حمولة السفينة من الأسمدة، وكذلك الوقود المتسرب من السفينة، يمكن أن تسبب أضرارا بيئية للبحر الأحمر.
ووصف أحمد عوض بن مبارك، رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، غرق السفينة بأنه ((كارثة بيئية غير مسبوقة)).تقييم الأضرار
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس من Planet Labs PBC قوارب أصغر بجانب روبيمار يوم الأربعاء. ولم يتضح على الفور من هي تلك السفن. وأظهرت الصور مؤخرة السفينة روبيمار وهي تغرق في البحر الأحمر ولكنها لا تزال طافية، مما يعكس مقطع فيديو سابق تم التقاطه للسفينة.
وأفادت شركة الأمن الخاصة أمبري بشكل منفصل يوم الجمعة عن حادث غامض يتعلق بروبيمار.
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