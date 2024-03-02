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روبيمار تغرق في صراع البحر الأحمر

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون أن سفينة هاجمها المتمردون الحوثيون غرقت في البحر الأحمر بعد أيام من دخول المياه، وهي أول سفينة يتم تدميرها بالكامل كجزء من حملتهم.
ويأتي غرق السفينة روبيمار في الوقت الذي تأثر فيه الشحن عبر الممر المائي الحيوي لشحنات البضائع والطاقة التي تنتقل من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا بهجمات الحوثيين.
وبالفعل، ابتعدت العديد من السفن عن الطريق. ومن الممكن أن يؤدي الغرق إلى مزيد من التحويلات وارتفاع أسعار التأمين على السفن التي تبحر في الممر المائي - مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي والتأثير على شحنات المساعدات إلى المنطقة.
صاروخ باليستي
وكانت السفينة ((روبيمار))، التي ترفع علم بليز، تنجرف شمالًا بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير في مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
واعترف مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، والذي يراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط، بشكل منفصل بغرق السفينة روبيمار.
وحذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق من أن حمولة السفينة من الأسمدة، وكذلك الوقود المتسرب من السفينة، يمكن أن تسبب أضرارا بيئية للبحر الأحمر.
ووصف أحمد عوض بن مبارك، رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، غرق السفينة بأنه ((كارثة بيئية غير مسبوقة)).تقييم الأضرار
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس من Planet Labs PBC قوارب أصغر بجانب روبيمار يوم الأربعاء. ولم يتضح على الفور من هي تلك السفن. وأظهرت الصور مؤخرة السفينة روبيمار وهي تغرق في البحر الأحمر ولكنها لا تزال طافية، مما يعكس مقطع فيديو سابق تم التقاطه للسفينة.
وأفادت شركة الأمن الخاصة أمبري بشكل منفصل يوم الجمعة عن حادث غامض يتعلق بروبيمار.

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