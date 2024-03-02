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عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا ونيفادا

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) اندلعت عاصفة ثلجية قوية في سييرا نيفادا، حيث أغلقت أكبر عاصفة هذا الموسم امتدادًا طويلًا من الطريق السريع 80 في كاليفورنيا وضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة ارتفاعات منخفضة، تاركة عشرات من الأشخاص آلاف العملاء بدون كهرباء.
ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 10 أقدام (3 أمتار) في بعض المناطق. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع حدوث ((خطر انهيار جليدي عالي إلى شديد)) في المناطق النائية حتى مساء الأحد في جميع أنحاء وسط سييرا، بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى.
تقليل الرؤية
وبينت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في رينو في أنها تتوقع وصول أكثف الثلوج بعد منتصف الليل، مع استمرار ظروف العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج حتى يوم السبت، مما قد يقلل الرؤية إلى ربع ميل أو أقل.
كما أغلقت سلطات كاليفورنيا مسافة 100 ميل (160 كيلومترًا) من الطريق السريع (I-80) بسبب ((الرياح العاتية وانخفاض الرؤية))، ولم يكن لديهم تقدير متى سيتم إعادة فتح الطريق السريع من حدود كاليفورنيا-نيفادا غرب رينو مباشرة إلى قرب إميغرانت جاب، كاليفورنيا.
وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء أن 39000 أسرة وشركة كانت بدون كهرباء.
أضرار وإغلاق
وقال آندي بولنباخر، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هانفورد، إن إعصار ضرب مقاطعة ماديرا، وألحق بعض الأضرار بمدرسة ابتدائية.
وذكرت بعض منتجعات التزلج التي أغلقت أبوابها يوم الجمعة إنها تخطط للبقاء مغلقة، لكن معظمها قالت إنها ستنتظر لتقديم التحديثات.

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