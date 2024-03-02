عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا ونيفادا

(MENAFN
- Al Watan) اندلعت عاصفة ثلجية قوية في سييرا نيفادا، حيث أغلقت أكبر عاصفة هذا الموسم امتدادًا طويلًا من الطريق السريع 80 في كاليفورنيا وضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة ارتفاعات منخفضة، تاركة عشرات من الأشخاص آلاف العملاء بدون كهرباء.
ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 10 أقدام (3 أمتار) في بعض المناطق. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع حدوث ((خطر انهيار جليدي عالي إلى شديد)) في المناطق النائية حتى مساء الأحد في جميع أنحاء وسط سييرا، بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى.
تقليل الرؤية
وبينت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في رينو في أنها تتوقع وصول أكثف الثلوج بعد منتصف الليل، مع استمرار ظروف العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج حتى يوم السبت، مما قد يقلل الرؤية إلى ربع ميل أو أقل.
كما أغلقت سلطات كاليفورنيا مسافة 100 ميل (160 كيلومترًا) من الطريق السريع (I-80) بسبب ((الرياح العاتية وانخفاض الرؤية))، ولم يكن لديهم تقدير متى سيتم إعادة فتح الطريق السريع من حدود كاليفورنيا-نيفادا غرب رينو مباشرة إلى قرب إميغرانت جاب، كاليفورنيا.
وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء أن 39000 أسرة وشركة كانت بدون كهرباء.
أضرار وإغلاق
وقال آندي بولنباخر، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هانفورد، إن إعصار ضرب مقاطعة ماديرا، وألحق بعض الأضرار بمدرسة ابتدائية.
وذكرت بعض منتجعات التزلج التي أغلقت أبوابها يوم الجمعة إنها تخطط للبقاء مغلقة، لكن معظمها قالت إنها ستنتظر لتقديم التحديثات.
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