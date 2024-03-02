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المجاعة تضرب شمال غزة

3/2/2024 2:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أضيف انتهاك خطير آخر للعدوان الإسرائيلي المحتل الذي قام باستهداف المدنيين العزل أثناء انتظارهم لاستلام الغذاء في قطاع غزة، لسلسلة متواصلة من الانتهاكات والتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي حيث تقوم سياسة إسرائيل بشكل متعمد بالتجويع الجماعي.
والمذبحة الأخيرة التي تخللتها نيران إسرائيلية كثيفة أدت إلى مقتل 115 فلسطينيا كانوا يحاولون الحصول على أكياس الدقيق من قافلة مساعدات، وهي تسلط الضوء على يأس مئات الآلاف الذين يكافحون من أجل البقاء وسط الدمار الذي لحق بشمال غزة بعد ما يقرب من خمسة أشهر من القتال بين إسرائيل وحماس.
فيما أسقطت طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-130، أغذية على منصات نقالة فوق قطاع غزة، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين. مجاعة كارثية
وأسقطت ثلاث طائرات من القوات الجوية المركزية 66 حزمة تحتوي على حوالي 38.000 وجبة على غزة في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لاثنين من المسؤولين، اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما قبل الإعلان العام.
ومن المتوقع أن يكون الإنزال الجوي هو الأول من بين العديد من عمليات الإنزال الجوي التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن.
ويقول السكان إنهم لجأوا إلى البحث في أكوام الركام والقمامة عن أي شيء لإطعام أطفالهم، الذين بالكاد يتناولون وجبة واحدة في اليوم. سوء التغذية
وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، هذا الأسبوع، إن طفلًا واحدًا تقريبًا من بين كل ستة أطفال تحت سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، وهو ((أسوأ مستوى من سوء التغذية لدى الأطفال في أي مكان في العالم)). ((إذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة)).
وأضاف إن ذلك تسبب في حالة من اليأس بين السكان الذين يعيشون هناك لدرجة أنهم صدموا الشاحنات التي تنقل المساعدات الغذائية إلى المنطقة واستولوا على ما في وسعهم، مما أجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق تسليم المساعدات إلى الشمال.
وقال: ((إن انهيار النظام المدني، الناجم عن اليأس المطلق، يمنع التوزيع الآمن للمساعدات - وعلينا واجب حماية موظفينا)).
أعمال العنف
وفي أعمال العنف الأخيرة، هرع مئات الأشخاص إلى مجموعة مكونة من حوالي 30 شاحنة تحمل مساعدات قبل الفجر إلى الشمال. وقال الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية القريبة أطلقت النار على الحشود. وذكرت إسرائيل أن العديد من القتلى تعرضوا للدهس في تدافع مرتبط بالفوضى، وإن قواتها أطلقت النار على بعض الحشود الذين اعتقدت أنهم تحركوا نحوهم بطريقة تهديد. وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تحقق في الأمر.
وقال مدير مستشفى مدينة غزة الذي عالج بعض الجرحى يوم الجمعة إن أكثر من 80 % منهم أصيبوا بطلقات نارية.
صعوبة المساعدات
واعترافا بصعوبة إدخال المساعدات والحاجة الماسة للغذاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا في إسقاط المساعدات جوا إلى غزة وستبحث عن طرق أخرى لإدخال الشحنات، ((بما في ذلك ربما ممر بحري)).
وأضاف إن عمليات الإسقاط الجوي ستبدأ قريبا، وإن الولايات المتحدة تبحث عن سبل إضافية لتسهيل وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى الأراضي التي مزقتها الحرب لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وقال: ((في الأيام المقبلة، سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وغيرهم ممن يقدمون عمليات إنزال جوي لأغذية وإمدادات إضافية)) وسنسعى إلى ((فتح طرق أخرى، بما في ذلك ربما ممر بحري)).
وأدلى بايدن بهذا الإعلان أثناء استضافته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في البيت الأبيض.
وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون يدرسون مزايا عمليات الإنزال الجوي للمساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر، لكنهم أحجموا عن ذلك بسبب مخاوف من أن هذه الطريقة غير فعالة، وليس لديها وسيلة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.
محادثات الوقف
وكان عمال الإغاثة يأملون أن يتيح لهم وقف إطلاق النار المحتمل إيصال الغذاء إلى الجياع في أنحاء غزة. وقال مسؤول مصري كبير إن محادثات وقف إطلاق النار ستستأنف الأحد في القاهرة. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ويأمل الوسطاء الدوليون في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف القتال لمدة ستة أسابيع وتبادل بعض الرهائن الإسرائيليين مع الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل قبل بدء شهر رمضان المبارك في العاشر من

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب إلى 30320.
طفل واحد تقريبًا من بين كل ستة أطفال تحت سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.
وصل شمال غزة إلى أسوأ مستوى من سوء التغذية لدى الأطفال في أي مكان في العالم.

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