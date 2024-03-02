المجاعة تضرب شمال غزة

(MENAFN
- Al Watan) أضيف انتهاك خطير آخر للعدوان الإسرائيلي المحتل الذي قام باستهداف المدنيين العزل أثناء انتظارهم لاستلام الغذاء في قطاع غزة، لسلسلة متواصلة من الانتهاكات والتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي حيث تقوم سياسة إسرائيل بشكل متعمد بالتجويع الجماعي.
والمذبحة الأخيرة التي تخللتها نيران إسرائيلية كثيفة أدت إلى مقتل 115 فلسطينيا كانوا يحاولون الحصول على أكياس الدقيق من قافلة مساعدات، وهي تسلط الضوء على يأس مئات الآلاف الذين يكافحون من أجل البقاء وسط الدمار الذي لحق بشمال غزة بعد ما يقرب من خمسة أشهر من القتال بين إسرائيل وحماس.
فيما أسقطت طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-130، أغذية على منصات نقالة فوق قطاع غزة، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين. مجاعة كارثية
وأسقطت ثلاث طائرات من القوات الجوية المركزية 66 حزمة تحتوي على حوالي 38.000 وجبة على غزة في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لاثنين من المسؤولين، اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما قبل الإعلان العام.
ومن المتوقع أن يكون الإنزال الجوي هو الأول من بين العديد من عمليات الإنزال الجوي التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن.
ويقول السكان إنهم لجأوا إلى البحث في أكوام الركام والقمامة عن أي شيء لإطعام أطفالهم، الذين بالكاد يتناولون وجبة واحدة في اليوم. سوء التغذية
وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، هذا الأسبوع، إن طفلًا واحدًا تقريبًا من بين كل ستة أطفال تحت سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، وهو ((أسوأ مستوى من سوء التغذية لدى الأطفال في أي مكان في العالم)). ((إذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة)).
وأضاف إن ذلك تسبب في حالة من اليأس بين السكان الذين يعيشون هناك لدرجة أنهم صدموا الشاحنات التي تنقل المساعدات الغذائية إلى المنطقة واستولوا على ما في وسعهم، مما أجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق تسليم المساعدات إلى الشمال.
وقال: ((إن انهيار النظام المدني، الناجم عن اليأس المطلق، يمنع التوزيع الآمن للمساعدات - وعلينا واجب حماية موظفينا)).
أعمال العنف
وفي أعمال العنف الأخيرة، هرع مئات الأشخاص إلى مجموعة مكونة من حوالي 30 شاحنة تحمل مساعدات قبل الفجر إلى الشمال. وقال الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية القريبة أطلقت النار على الحشود. وذكرت إسرائيل أن العديد من القتلى تعرضوا للدهس في تدافع مرتبط بالفوضى، وإن قواتها أطلقت النار على بعض الحشود الذين اعتقدت أنهم تحركوا نحوهم بطريقة تهديد. وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تحقق في الأمر.
وقال مدير مستشفى مدينة غزة الذي عالج بعض الجرحى يوم الجمعة إن أكثر من 80 % منهم أصيبوا بطلقات نارية.
صعوبة المساعدات
واعترافا بصعوبة إدخال المساعدات والحاجة الماسة للغذاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا في إسقاط المساعدات جوا إلى غزة وستبحث عن طرق أخرى لإدخال الشحنات، ((بما في ذلك ربما ممر بحري)).
وأضاف إن عمليات الإسقاط الجوي ستبدأ قريبا، وإن الولايات المتحدة تبحث عن سبل إضافية لتسهيل وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى الأراضي التي مزقتها الحرب لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وقال: ((في الأيام المقبلة، سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وغيرهم ممن يقدمون عمليات إنزال جوي لأغذية وإمدادات إضافية)) وسنسعى إلى ((فتح طرق أخرى، بما في ذلك ربما ممر بحري)).
وأدلى بايدن بهذا الإعلان أثناء استضافته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في البيت الأبيض.
وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون يدرسون مزايا عمليات الإنزال الجوي للمساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر، لكنهم أحجموا عن ذلك بسبب مخاوف من أن هذه الطريقة غير فعالة، وليس لديها وسيلة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.
محادثات الوقف
وكان عمال الإغاثة يأملون أن يتيح لهم وقف إطلاق النار المحتمل إيصال الغذاء إلى الجياع في أنحاء غزة. وقال مسؤول مصري كبير إن محادثات وقف إطلاق النار ستستأنف الأحد في القاهرة. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ويأمل الوسطاء الدوليون في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف القتال لمدة ستة أسابيع وتبادل بعض الرهائن الإسرائيليين مع الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل قبل بدء شهر رمضان المبارك في العاشر من
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب إلى 30320.
طفل واحد تقريبًا من بين كل ستة أطفال تحت سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.
وصل شمال غزة إلى أسوأ مستوى من سوء التغذية لدى الأطفال في أي مكان في العالم.
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