3800 م3 مخلفات بالخفجي

(MENAFN
- Al Watan) نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي حملة نظافة في محافظة الخفجي، أسفرت عن رفع 3880 متراً مكعباً من المخلفات مجهولة المصدر، والنفايات الصلبة والكنس الآلي واليدوي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.
وأوضحت الأمانة أن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي بكمية 580 متراً مكعباً من الرمال، واستهلاك أكثر من 500 كيس نفايات سعة 50 جالوناً للالتقاطات بالمحافظة، وإزالة كمية 2300 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، و 800 طن من النفايات المنزلية، ورفع 1000 متر مكعب من النفايات الصلبة بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 30 معدة و 100 عامل لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، وتم استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح 20 من الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة وساحاتها، بمشاركة 7 مراقبين، أسهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي.
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