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3800 م3 مخلفات بالخفجي

3/2/2024 2:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي حملة نظافة في محافظة الخفجي، أسفرت عن رفع 3880 متراً مكعباً من المخلفات مجهولة المصدر، والنفايات الصلبة والكنس الآلي واليدوي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.
وأوضحت الأمانة أن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي بكمية 580 متراً مكعباً من الرمال، واستهلاك أكثر من 500 كيس نفايات سعة 50 جالوناً للالتقاطات بالمحافظة، وإزالة كمية 2300 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، و 800 طن من النفايات المنزلية، ورفع 1000 متر مكعب من النفايات الصلبة بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 30 معدة و 100 عامل لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، وتم استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح 20 من الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة وساحاتها، بمشاركة 7 مراقبين، أسهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي.

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