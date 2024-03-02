1000 شتلة بمتنزه عوافي

(MENAFN
- Al Watan) نفذت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية لغرس أكثر من 1000 شتلة في متنزه عوافي البري، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومشاركة عدد من طلاب المدارس والمتطوعين والمتطوعات؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعه بالمحمية، والحد من التلوث، وتقليل الغبار والانبعاثات الكربونية، إلى جانب الإسهام الفاعل للمجتمع في التنمية البيئية وتعزيز استدامتها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمليات التشجير التي من شأنها تنمية الغطاء النباتي كونه أحد أبرز المنجزات في تحقيق غطاء نباتي مستدام، ضمن جهودها لزيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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