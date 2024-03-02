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1000 شتلة بمتنزه عوافي

3/2/2024 2:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية لغرس أكثر من 1000 شتلة في متنزه عوافي البري، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومشاركة عدد من طلاب المدارس والمتطوعين والمتطوعات؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعه بالمحمية، والحد من التلوث، وتقليل الغبار والانبعاثات الكربونية، إلى جانب الإسهام الفاعل للمجتمع في التنمية البيئية وتعزيز استدامتها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمليات التشجير التي من شأنها تنمية الغطاء النباتي كونه أحد أبرز المنجزات في تحقيق غطاء نباتي مستدام، ضمن جهودها لزيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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