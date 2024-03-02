تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن ، بينما غادرته 13 سفينة ، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 36 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3659 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وبنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2999 شاحنة.

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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 59508 أطنان ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86790 طنًا.

وأضافت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24667 طنا ، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 45348 طنا.

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