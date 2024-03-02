تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن ، بينما غادرته 13 سفينة ، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 36 سفينة.
وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم السبت – أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3659 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وبنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2999 شاحنة.
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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 59508 أطنان ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86790 طنًا.
وأضافت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24667 طنا ، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 45348 طنا.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926040
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