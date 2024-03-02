شلبى: نستهدف مضاعفة إجمالي الناتج الاقتصادي من صناعة السياحة الاستشفائية

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة دكتورة غادة شلبي، أن المعرض والمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر، يعتبر فرصة مهمة لإلقاء الضوء على هذا المنتج السياحي ومقوماته المتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها مصر.

وخلال مشاركتها في أعمال المؤتمر، أشارت شلبي إلى أنه من المستهدف أن يتضاعف إجمالي الناتج الاقتصادي من صناعة السياحة الاستشفائية إلى 10 أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة ولا سيما مع زيادة اهتمام الأفراد بصحتهم النفسية والبدنية.

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وأشارت إلى أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على أربعة منتجات سياحية رئيسية من المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها وشهدت تطوراً كبيراً وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات.

وأضافت أن صناعة السياحة في مصر حققت من خلال التركيز على هذه المنتجات الأربعة مستهدفاتها خلال عام 2023 بالوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون سائح رغم الصعوبات التي واجهت الصناعة في ظل الأحداث السياسية الجارية التي تشهدها المنطقة.

وحول تطوير السياحة الاستشفائية في مصر، أوضحت غادة شلبي أن مصر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتطوير هذا المنتج من خلال التركيز على آليات وسبل الاستفادة من مقومات وإمكانيات هذا المنتج في مصر، وتحديد ما تحتاجه مصر من بنية تحتية لتطويره للوصول لما تستهدفه.

وأشارت إلى قيام الوزارة حالياً في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وخاصة بالمدن السياحية المصرية التي بها مقومات قوية لهذا المنتج، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة بما يساهم في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها.

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