العجز التجاري التركي ينكمش 42.3% في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) تقلص العجز التجاري التركي 42.3 بالمئة على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير بحسب ما قاله وزير التجارة التركي عمر بولات.

وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6 بالمئة إلى 21.09 مليار دولار في فبراير ، بينما انخفضت الواردات 8.5 بالمئة إلى 28.09 مليار دولار.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير شباط 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في فبراير شباط 2023.

وانخفضت الواردات التركية من روسيا 36.65 بالمئة الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأثرت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا على التجارة بين أنقرة وموسكو، ما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات سواء لواردات النفط أو للصادرات التركية.

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