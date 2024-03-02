العجز التجاري التركي ينكمش 42.3% في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقلص العجز التجاري التركي 42.3 بالمئة على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير بحسب ما قاله وزير التجارة التركي عمر بولات.
وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6 بالمئة إلى 21.09 مليار دولار في فبراير ، بينما انخفضت الواردات 8.5 بالمئة إلى 28.09 مليار دولار.
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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير شباط 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في فبراير شباط 2023.
وانخفضت الواردات التركية من روسيا 36.65 بالمئة الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأثرت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا على التجارة بين أنقرة وموسكو، ما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات سواء لواردات النفط أو للصادرات التركية.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926038
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