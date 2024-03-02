Saturday, 02 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العجز التجاري التركي ينكمش 42.3% في فبراير

3/2/2024 2:14:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقلص العجز التجاري التركي 42.3 بالمئة على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير بحسب ما قاله وزير التجارة التركي عمر بولات.

وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6 بالمئة إلى 21.09 مليار دولار في فبراير ، بينما انخفضت الواردات 8.5 بالمئة إلى 28.09 مليار دولار.

موضوعات متعلقة العراق يعدل موازنته لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا نائب رئيس الصين يحث الشركات الأميركية على إيجاد مجالات تعاون جديدة ليبيا: نخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير شباط 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في فبراير شباط 2023.

وانخفضت الواردات التركية من روسيا 36.65 بالمئة الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأثرت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا على التجارة بين أنقرة وموسكو، ما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات سواء لواردات النفط أو للصادرات التركية.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107926038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث