منتدى مصدري الغاز في الجزائر يبحث الانتقال العادل للطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) تنعقد اليوم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في الجزائر لمناقشة دور الغاز الطبيعى باعتباره عنصراً حاسماً فى تحقيق التحول الطاقى بصورة عادلة وملائمة لاحتياجات الدول، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الدول وزيادة الاستثمارات في الغاز، وأهمية حماية المنشآت في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

ناقش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة، الذي انعقد أمس الجمعة في الجزائر بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء،“إعلان الجزائر” قبل عرضه للمصادقة عليه خلال قمة، اليوم السبت، في اجتماع رؤساء الدول المصدرة للغاز.

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وصف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الاجتماع بأنه كان“مثمر”، وأوضح أن المحادثات تطرقت“لصناعة الغاز وأهميتها للمرحلة القادمة، ودورها في مرافقة كل الطاقات المستقبلية الجديدة والمتجددة، والدور طويل الأجل الذي سيلعبه الغاز في مواكبة كل هذه الطاقات المتجددة، وكذلك تطوير صناعة الغاز والتكنولوجيا الحديثة لصناعة الغاز”.

يعتبر المنتدى منظمة حكومية دولية تضم أبرز الدول المصدرة للغاز في العالم، ويمثل 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج المسوق، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إن بلاده عملت بجد لإثراء“إعلان الجزائر” الذي سيتوج القمة، والذي توقع أن يكون“مهما للغاية من حيث التنسيق حيال بنية الغاز التحتية وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهيئة الطاقة”، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

تواجه صناعة الغاز تحديات في ظل تقلب الأسعار على خلفية انعكاسات التوترات الجيوسياسية -وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية و توترات البحر الأحمر- وفق خبراء الطاقة.

في هذا الشأن، قال خبير الطاقة شعيب بوطمين لـ”الشرق” إن التوترات الجيوسياسية الحالية“ألقت بظلالها على توريد الغاز“، معتبراً أن مسألة حماية منشآت الغاز على خلفية تخريب أنابيب“نورد ستريم” ببحر البلطيق والتي أدت الى قطع إمدادات الطاقة الى أوروبا، إضافة إلى أزمة البحر الأحمر وتأثيراتها على شحنات الغاز، تفرض نفسها على طاولة منتدى الدول المصدرة للغاز .

من جهته، لفت وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، إلى أن إمدادات الطاقة تشكل أكبر تحد لمختلف الدول، في ظل النزاعات الجيوسياسية التي فرضت حالة من عدم اليقين على الكثير من الدول التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.

كما اعتبر أنه من المهم للدول الأعضاء في المنتدى العمل على صياغة تصور موحد يضمن“انتقال طاقة عادل للجميع”، عن طريق الاتجاه إلى الطاقات منخفضة الكربون، داعياً إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي باعتباره“الوقود المفضل” في العالم .

اعتبر مسؤولون جزائريون تحدثوا مع“الشرق” القمة بمثابة“فرصة مناسبة لمناقشة سوق الغاز العالمية، وآفاق تطويرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتقديم اقتراحات لضمان قدرة الدول الأعضاء على تخطيط وإدارة موارد الغاز بشكل مستقل”.

بدوره، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن قمة الغاز ستناقش أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

أضاف الوزير، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري للقمة:“نجتمع اليوم في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة، خاصة الغاز، مما يُوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة، لمواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحدياً وفرصةً في الوقت نفسه”.

توقع عرقاب أن يلعب الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر طاقة المستقبل، دورًا أساسيًا في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة على المدى البعيد.

وأوضح أن الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي يتطلب كثافة عالية لرأس المال، لذا كان من الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تُقرّ بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرًا مستدامًا وتنافسيًا، يضمن أمن الطاقة شريطة التسعير الأفضل والعادل للجميع.

على هامش الاجتماع الوزاري، دعا وزير النفط الإيراني، جواد أوجي إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لاستكشاف وتطوير صناعة الغاز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

اجتمع فريق عمل الخبراء المتخصص التحضيري للقمة يوم الخميس لتحضير مشروع“إعلان الجزائر” الذي يهدف لتوحيد الرؤى لرسم مستقبل صناعة الغاز بشكل مستدام، كما عُقد اجتماع مغلق لدراسة التقرير الأولي لآفاق قطاع الغاز في العالم حتى عام 2050 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

توقع التقرير ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي 34%، مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23% حالياً إلى 26% بحلول عام 2050.

منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضواً دائماً هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، وفنزويلا، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، وبيرو.

تناقش القمة، وفق مسؤولين جزائريين“التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقله وتصديره، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء”. كما تتناول القمة تحديات صناعة الغاز وأمن الطاقة والمنشآت في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

يشار إلى أنه تم أمس تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية.

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