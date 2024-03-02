اتحاد المستشفيات العربية: مصر منصة مثالية للسياحة العلاجية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية الدكتورة اليس يمين بويز إن مصر منصة مثالية للسياحة العلاجية، مؤكدة أن السياحة الصحية تمثل فرصة هائلة للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأضافت“نعيش في زمنٍ يشهد تحولات سريعة في العالم؛ وهو ما ينعكس – بشكل كبير – على قطاع الرعاية الصحية”، مؤكدة سعي الاتحاد لتحقيق رؤية مستقبلية لقطاع الرعاية الصحية في العالم العربي، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والابتكار بين مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة.

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جاء ذلك خلال جلسة بعنوان“السياحة الصحية العالمية: الفرص والاتجاهات والابتكارات”، والتي ترأسها الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان بمشاركة الخبراء العرب والدوليين ضمن جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينعقد تحت شعار“صدى الماضي يتجدد اليوم”، في العاصمة الإدارية الجديدة خلال اليوم وغدا يومي 2 و 3 شهر مارس الجاري.

وأشار السبكي إلى أن هذا المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر هو فرصة قيمة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية، وأن مصر لديها كل الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة في السياحة العلاجية على المستوى العالمي.

وأكد أهمية تطوير قطاع السياحة الصحية، مشددا على دوره الحيوي في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، وألقى الضوء على الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه هذا القطاع المتنوع، كما أبرز أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السياحة الصحية.

من جانبه قال الدكتور هاشم الفاضل، المدير الإقليمي لـ“تيموس” في الأردن والمملكة العربية السعودية، ورئيس المجلس الاستشاري لمقيمي“تيموس”، ومستشار الجودة لاعتماد QHA Trent،“أشارككم بعض الأفكار والرؤى حول مجال السياحة الصحية العالمية والفرص والاتجاهات والابتكارات في هذا القطاع المهم، خاصة رؤية تيموس بشأن أهمية اعتماد الجودة في قطاع السياحة العلاجية، فإنه نؤمن بأن تقديم خدمات ذات جودة عالية يشكل أساس استدامة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وفي تيموس/نسعى جاهدين لتطوير معايير الجودة وتبني أفضل الممارسات من أجل توفير تجارب علاجية متميزة، كما يتم دمج الابتكار والتكنولوجيا في خدمة المرضى، وتيموس تلتزم بتحقيق التميز في مجال السياحة العلاجية، ونعتبر هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من مساهمتنا في تحسين جودة الرعاية الصحية العالمية”.

وأوضح الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الإماراتية أن الابتكار والتكنولوجيا لهما دور كبير في تطوير هذا القطاع، مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين تجربة السفر الصحي وتسهم في تحقيق نتائج علاجية أفضل، بالإضافة إلى توفير منصات رقمية متقدمة تسهل عملية حجز وتنظيم السفر الصحي وتوفر معلومات شاملة عن المرافق الصحية والاختصاصيين المتاحين، كما تركز على تقديم تجارب فريدة من نوعها، وتقديم برامج شاملة تجمع بين العلاج والاستجمام والسياحة في الوجهات المقصودة للمسافرين،“ونؤمن أيضًا بأهمية التعاون بين جميع الشركاء وبناء شراكات استراتيجية في هذه الصناعة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان في السياحة الصحية”.

وأكدت سارينا كاراكوس، مؤسس ورئيس إحدى الشركات أن السياحة الصحية العالمية مجال متنامي ومثير للاهتمام في الوقت الحالي؛ فهي تجمع بين احتياجات السفر واستكشاف العالم مع الرغبة في العناية بالصحة وتعزيز العافية الشخصية، وتوفر هذه الصناعة فرصًا رائعة لتنمية الاقتصادات وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المضيفة.

وأشارت إلى أن المسافرين يسعون للحصول على تجارب شاملة تجمع بين العلاج الطبي والسياحة؛“لذلك يجب أن نستثمر في توفير بيئة استثنائية وخدمات عالية الجودة تلبي تلك الاحتياجات، وتبني الابتكارات التي يشهدها هذا المجال، من أجل تحويل السياحة الصحية إلى قطاع مزدهر يعزز الصحة والسعادة للمسافرين حول العالم، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية على هامش المؤتمر”.

وأشار الدكتور لي أوشيه، مدير الشبكة في مجموعة المساعدة AQA، إلى أن تقديم المساعدة والدعم للمسافرين الذين يبحثون عن العلاج الطبي في الخارج من خلال فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والسفر، من أهم الأعمال لمواجهة تحديات ومتطلبات المسافرين الصحية.

وقال إن تقديم مصادر المعلومات والاستشارات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رحلاتهم الصحية يعمل على تسهيل عملية البحث عن العلاج الطبي المناسب وتنظيم السفر الصحي بشكل سلس والحفاظ على أهمية الوقت في الرعاية الصحية؛ لذلك فإن تسريع عمليات التنسيق والترتيبات ضرورية ويسهم في تحقيق تجارب سفر صحية فعّالة وموثوقة وتعزيز قطاع السياحة الصحية وجعل رحلات العلاج الطبي تجربة ناجحة ومريحة للجميع، وتابع:“نتطلع لأن تصل مصر لمرحلة الريادة في سوق السياحة الصحية العالمية بإمكاناتها وتجهيزاتها العالمية”.

ولفت الدكتور أحمد منير، مؤسس ورئيس مجموعة احدى الشركات، إلى أن توفير وتنسيق خدمات السفر الطبي بشكل فعّال، مدعومة بأحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية يقودنا نحو مستقبل صحي أكثر تقدمًا ومرونة وأكثر استجابة لمتطلبات العالم الصحي الحديث.

وأكد أهمية تكامل الجهود الدولية لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الطبية المتقدمة وتقديم خدمات السياحة الصحية المبتكرة نحو مستقبل صحي أفضل وتحفيز التطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية الدولية.

وذكر ريتشارد لينفيلدت، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الإنقاذ الجوي في دبي، أنه في عالم يتسارع التطور، تتزايد أهمية الإخلاء الطبي العالمي لافتا إلى أن توفير وسائل النقل الطبية السريعة والمتقدمة يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وفي سبيل تعزيز الرعاية الصحية الدولية، يجب علينا التركيز على قوة الإخلاء الطبي، هذه العمليات الحيوية لا تُقدَّر بثمن في مواقف الطوارئ الطبية.

وأكد أهمية التعاون في تطوير وتوسيع شبكات الإخلاء الطبي العالمية، والعمل على تحسين التنسيق والاستعداد للطوارئ، وذلك لتحقيق مستويات عالية من الجاهزية لتقديم الرعاية الصحية في أي مكان وزمان.

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