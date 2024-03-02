اليابان تدرس إعلان نهاية الانكماش الاقتصادي بشكل رسمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت الحكومة اليابانية دراسة إعلان نهاية الانكماش بشكل رسمي، وذلك بعد نحو عقدين من اعترافها بأن الأسعار تنخفض“بشكل معتدل”.
وذكرت وكالة أنباء“كيودو” اليابانية أنه في حين أكدت الحكومة أن البلاد“ليست في حالة من الانكماش”، إلا أنها لم تقتنع بعد بأن الانكماش أصبح بالفعل شيئاً من الماضي.
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وأشارت“كيودو” إلى أن اليابان كافحت لسنوات عديدة لتبديد التصورات العامة الراسخة بأن الأسعار والأجور لن ترتفع، لكن موجة التضخم الأخيرة، والتي كانت مدفوعة في الأغلب بارتفاع تكاليف الواردات، وتوقعات النمو المستدام للأجور، ينظر إليها على أنها تمهد الطريق أمام اليابان لإنهاء حربها ضد الانكماش.
وقالت مصادر وصفتها الوكالة بالمطلعة – ولم تسمها – إن الحكومة ستدرس بعناية نتائج مفاوضات الأجور بين إدارة العمل هذا الربيع وتوقعات التضخم لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لليابان لإعلان الانفصال التام عن الانكماش.
واضافت: لقد ظلت اليابان عالقة في حلقة مفرغة من انخفاض الأسعار الذي أضر بأرباح الشركات وأعاق نمو الأجور.
وأشارت“كيودو” إلى أن الإعلان الرسمي، على الرغم من كونه رمزيًا، سيعني إزالة إحدى اختناقات النمو الرئيسية للاقتصاد الياباني.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926034
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