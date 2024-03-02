اليابان تدرس إعلان نهاية الانكماش الاقتصادي بشكل رسمي

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت الحكومة اليابانية دراسة إعلان نهاية الانكماش بشكل رسمي، وذلك بعد نحو عقدين من اعترافها بأن الأسعار تنخفض“بشكل معتدل”.

وذكرت وكالة أنباء“كيودو” اليابانية أنه في حين أكدت الحكومة أن البلاد“ليست في حالة من الانكماش”، إلا أنها لم تقتنع بعد بأن الانكماش أصبح بالفعل شيئاً من الماضي.

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وأشارت“كيودو” إلى أن اليابان كافحت لسنوات عديدة لتبديد التصورات العامة الراسخة بأن الأسعار والأجور لن ترتفع، لكن موجة التضخم الأخيرة، والتي كانت مدفوعة في الأغلب بارتفاع تكاليف الواردات، وتوقعات النمو المستدام للأجور، ينظر إليها على أنها تمهد الطريق أمام اليابان لإنهاء حربها ضد الانكماش.

وقالت مصادر وصفتها الوكالة بالمطلعة – ولم تسمها – إن الحكومة ستدرس بعناية نتائج مفاوضات الأجور بين إدارة العمل هذا الربيع وتوقعات التضخم لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لليابان لإعلان الانفصال التام عن الانكماش.

واضافت: لقد ظلت اليابان عالقة في حلقة مفرغة من انخفاض الأسعار الذي أضر بأرباح الشركات وأعاق نمو الأجور.

وأشارت“كيودو” إلى أن الإعلان الرسمي، على الرغم من كونه رمزيًا، سيعني إزالة إحدى اختناقات النمو الرئيسية للاقتصاد الياباني.

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