كيف يمكن للصين إعادة تشكيل منظمة التجارة العالمية؟

MENAFN - Al-Borsa News) حتى خلال فترة شهر العسل الأولى التي شهدت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية 2001، كان واضحاً أن واشنطن وبكين ، كما يقول المصطلح الصيني،“تتشاركان سريرا واحدا .. لكنهما تحلمان بأحلام مختلفة”.

آنذاك.. أشاد بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي ، بانضمام الصين باعتبارها“مساهماً في الحد من قدرة تدخل حكومة بكين في مجالات واسعة في حياة المواطنين”، فضلاً عن تعزيز الإصلاح السياسي.

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فيما قدم زعيم الصين حينها، جيانج زيمين، وجهة نظر مختلفة، وحذر من أن الدافع الحقيقي للولايات المتحدة هو“تغريب وتقسيم الدول الاشتراكية”.

وبعد مرور أكثر من 20 عامًا، تفشت التوترات، وأصبحت منظمة التجارة العالمية رهينة للخلافات الحادة بين الولايات المتحدة والصين مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب.

وفي ظل تعثر منظمة التجارة العالمية، تعمل الصين على تسريع جهود إنشاء بنية تجارية بديلة معزولة عن نفوذ الولايات المتحدة وتتمحور حول العالم النامي، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

بهذا الصدد، تعتمد الاستراتيجية الرئيسة لبكين على الاستفادة من العلاقات مع“الجنوب العالمي” التي عُززت من خلال مبادرة الحزام والطريق البالغ قيمتها تريليون دولار، وهي برنامج استثماري أطلق في 2013 يشمل أكثر من 140 دولة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها كمشاركين.

ويقول المسئولون الصينيون وخبراء التجارة إن البنية قيد الإنشاء تدور حول شبكة تتمحور حول الصين من“اتفاقيات التجارة الحرة” الثنائية والإقليمية، والتي تسمح بالتجارة بتعريفات منخفضة مع تعزيز تدفقات الاستثمار المباشر.

هذه الشبكة، التي تضم حاليًا 28 دولة ومنطقة تستحوذ على نحو 40% من صادرات الصين، تعني أنه إذا فشل تفويض منظمة التجارة العالمية في إبقاء العالم مفتوحًا أمام التجارة الحرة، فسيكون لدى الصين على الأقل نظام دعم جزئي.

ولا تأتي الولايات المتحدة أو أي من دول الاتحاد الأوروبي ضمن أي من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الصين.

يعكس سعي الصين لحماية تجارتها، قلقها بشأن ذبول النظام التجاري العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وهو تهديد اشتد منذ 2018، عندما فرض الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تعريفات جمركية ضخمة على التجارة مع الصين.

ويُتوقع أن تكون قيم التجارة العالمية تقلصت بنسبة 5% العام الماضي، مع ارتفاع عدد“التدابير المقيدة للتجارة”، التي تشمل التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية، بشكل كبير، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“الأونكتاد”.

وجاءت الرياح المعاكسة الرئيسة للنظام التجاري العالمي، في شكل انهيار نظام حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية منذ 2019.

ويعني الخلل الوظيفي في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهي أعلى محكمة استئناف للتجارة العالمية، أن العديد من النزاعات التجارية البالغ قيمتها مليارات الدولارات تظل في مأزق قانوني، مما يجعل التجارة أكثر تكلفة وتعقيدًا.

معظم المحللين لا يتوقعون سيناريوهات جذرية مثل زوال منظمة التجارة العالمية، لكن البعض يقول إن التحديات المتعددة التي تواجهها المنظمة قد تقوضها بشكل كبير.

يشكل التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية أولوية بالنسبة للزعيم الصيني شي جين بينج، الذي قال في خطاب ألقاه في سبتمبر إن“الصين ستسعى جاهدة لبناء بيئة أكثر انفتاحًا وشمولاً للتنمية، وإنها ستوسع الشبكة ذات التوجه العالمي لمناطق التجارة الحرة عالية المستوى”.

ويقول مسؤول تجاري صيني، رفض نشر اسمه، إن“الصين تلعب الدور الرائد في التجارة الحرة، بينما أصبحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر حمائية.. نحن بحاجة لتسريع عدد اتفاقيات التجارة الحرة التي نوقعها وكذلك ضمان جودة هذه الاتفاقيات لخلق مساحة كافية لتنمية الصين”.

تكشف حسابات“فاينانشيال تايمز” عن تقدم كبير، إذ شكلت صادرات الصين من السلع إلى كافة البلدان والأقاليم التي تغطيها شبكة اتفاقية التجارة الحرة نحو 38% من صادراتها العالمية في الأشهر الـ12 المنتهية بنهاية أكتوبر الماضي.

وبالنظر إلى أنه خلال هذه الفترة، شحنت الصين، باعتبارها أكبر مصدر في العالم على الإطلاق، نحو 3.43 تريليون دولار حول العالم، واستحوذت شبكتها لاتفاقيات التجارة الحرة على نحو 1.3 تريليون دولار من هذا الإجمالي.

ولإيضاح حجم تأثير اتفاقية التجارة الحرة، فإن صادرات الصين إلى شبكة الدول الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بها أكبر مما صدرته هولندا واليابان، اللتان تعتبران رابع وخامس أكبر مصدرين في العالم، خلال 2022.

اكتسب إنشاء النظام البيئي لاتفاقية التجارة الحرة في الصين زخمًا بعد الأزمة المالية العالمية 2008 التي أثارت قلقًا كبيرًا في بكين بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.

اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة أواخر 2008 تبعتها اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان في 2010، لكن هذا جاء بعد استبعاد الولايات المتحدة للصين من المشاركة في محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمحيط الهادئ التي وقعت في 2016.

وهذا كله يدل على أن بكين بدأت بالفعل تسريع برنامجها لاتفاقية التجارة الحرة إلى أقصى الحدود.

وكان أكبر نجاح حققته الدولة حتى الآن هو التفاوض على عضوية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم 15 دولة، وهي اتفاقية تجارة حرة إقليمية ضخمة دخلت حيز التنفيذ في 2022، ويساهم أعضائها بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعالم.

لكن بكين لن تتوقف عند الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، إذ تتفاوض حاليًا على 10 اتفاقيات تجارة حرة، والتي ستمثل نحو 4.3% أخرى من صادراتها العالمية، وفقًا لحسابات“فاينانشيال تايمز”.

في الوقت نفسه، يجري الآن أيضاً إعداد دراسات جدوى لثماني اتفاقيات تجارة حرة أخرى، والتي في حال إبرامها ستمثل نحو 2.6% إضافية من الصادرات الصينية إلى العالم.

يقول الخبراء الصينيون إن تركيز بكين سينصب أيضًا على توجيه تجارتها بشكل أكبر نحو العالم النامي على المدى الطويل وذلك من خلال استخدام علاقاتها مع أكثر من 140 دولة تغطيها مبادرة الحزام والطريق وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها حيثما أمكن ذلك.

هذا الاتجاه بدأ اتباعه بالفعل، إذ تجاوزت صادرات الصين إلى الدول العشر الأعضاء في آسيان، وجميعها مدرجة في مبادرة الحزام والطريق، نظيرتها المتجهة إلى الولايات المتحدة في العام المنتهي في أكتوبر 2023.

وعلى نطاق أوسع، تجاوزت تجارة الصين مع دول مبادرة الحزام والطريق نظيرتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة.

ويرى خبير الأسواق الناشئة في شركة إدارة الأصول“ناينتي ون”، مايكل باور، أن التفاعل التجاري بين الصين والدول النامية يعد دليلاً على أن العالم يشهد تحولا كبيرا. فالصين لا تحاول فقط إنشاء نظام عالمي بديل، بل تنجح في ذلك، كما أن كثيرين في الغرب لا يستطيعوا قياس نجاح الصين في بقية العالم.

وأضاف أنه“مع بدء الغرب في الانفصال عن الصين، يعيد بقية العالم توجيه نفسه نحو الصين”.

يكمن أحد أوجه التغير الجارية في ارتفاع تدفقات الاستثمار التي تتبع توجيهات اتفاقيات التجارة الحرة الصينية.

ويقول باور، إن الاستثمار الصيني المباشر في منطقة الآسيان، والذي ارتفع إلى 15.4 مليار دولار في 2022 من 9 مليارات دولار في 2019 قبل الوباء، يساعد في تحويل المصير الاقتصادي للمنطقة.

أما مناطق تصنيع التكنولوجيا الفائقة مثل بينانج في ماليزيا لأشباه الموصلات، وكاليمانتان في إندونيسيا للسيارات الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، فليست سوى مثالين لدول آسيان التي تتسلق سلم التكنولوجيا.

في الوقت نفسه، يمثل مجلس التعاون الخليجي مصلحة استراتيجية حيوية للصين، فالأمر لم يقتصر على تصدير الصين 112.5 مليار دولار للمنطقة في الأشهر الـ12 المنتهية في أكتوبر الماضي فحسب، بل إنها تعتمد أيضًا على مصدري الوقود الأحفوري بالمنطقة في حوالي 40% من وارداتها البترولية.

وعلاوة على ذلك، ساعدت شركات التكنولوجيا الصينية ومنها“هواوي”، شركة الاتصالات العملاقة الخاضعة لعقوبات أمريكية، في إنشاء بنية تحتية أساسية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

تعد القارة الأفريقية الجائزة الكبرى الأخرى التي تتطلع إليها الصين، فإنشاء اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية خلال 2018، والتي وقعتها 54 دولة أفريقية، يخلق فرصة هائلة بالنسبة للدولة الآسيوية.

ورغم أن بكين لم تعلن عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلا أن مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للقارة دفع إلى التوافق الوثيق مع المجموعة، إذ تقدم الصين دعماً للأمانة العامة للمنطقة.

وفي 2021، وقعت وزارة التجارة الصينية اتفاقية لإنشاء فريق خبراء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتعاون في مجالات مثل التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها.

لا ترغب الصين في رؤية نهاية العولمة كما تمثلها منظمة التجارة العالمية، بل بالعكس كانت بكين مستفيدة واضحة من تحرير التجارة لأكثر من عقدين، حيث تمتعت بزيادة أكثر من عشرة أضعاف في إجمالي تجارتها منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، وهو ما يفوق بشكل كبير المتوسط العالمي بعدة مرات.

لكن رغم كل الجهود التي بذلتها بكين في بناء هيكلها التجاري البديل، فإن التصعيد الحالي للتوترات التجارية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني أن الصين تظل معرضة بشكل كبير لمخاطر احتمال تراجع قيم التجارة العالمية بشكل أكبر عن مستويات 2023.