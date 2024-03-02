تونس وقطر يؤكدان أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، حرص تونس الراسخ على مواصلة العمل مع دولة قطر ؛ من أجل تعزيز علاقات الأخوة الوثيقة والشراكة المتميزة بين البلدين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقاء عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر.
موضوعات متعلقة
العراق يعدل موازنته لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا نائب رئيس الصين يحث الشركات الأميركية على إيجاد مجالات تعاون جديدة ليبيا: نخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز
وأوضح الرئيس التونسي أن هناك إرادة صادقة وعزما قويا على تطوير الروابط التونسية القطرية؛ انطلاقا مما يجمع البلدين من إيمان مشترك بتوفر فرص واعدة وكبيرة للتعاون والاستثمار.
وجدد الرئيس التونسي التأكيد على موقف تونس الثابت ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استبساله في الدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، أشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعلاقات القوية بين قطر وتونس، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعم اقتصادها لا سيما عبر تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية.
وأثنى أمير قطر على تضاعف أعداد الجالية التونسية العاملة في قطر ودورها وكفاءتها.
واتفق الرئيس التونسي وأمير قطر – خلال اللقاء – على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت بالدوحة والتي ستمثل إطارا ملائما لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وتعزيز نسق التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي وانتداب اليد العاملة والكفاءات التونسية.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.