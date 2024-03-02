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تونس وقطر يؤكدان أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين

3/2/2024 2:14:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، حرص تونس الراسخ على مواصلة العمل مع دولة قطر ؛ من أجل تعزيز علاقات الأخوة الوثيقة والشراكة المتميزة بين البلدين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقاء عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر.

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وأوضح الرئيس التونسي أن هناك إرادة صادقة وعزما قويا على تطوير الروابط التونسية القطرية؛ انطلاقا مما يجمع البلدين من إيمان مشترك بتوفر فرص واعدة وكبيرة للتعاون والاستثمار.

وجدد الرئيس التونسي التأكيد على موقف تونس الثابت ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استبساله في الدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعلاقات القوية بين قطر وتونس، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعم اقتصادها لا سيما عبر تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية.

وأثنى أمير قطر على تضاعف أعداد الجالية التونسية العاملة في قطر ودورها وكفاءتها.

واتفق الرئيس التونسي وأمير قطر – خلال اللقاء – على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت بالدوحة والتي ستمثل إطارا ملائما لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وتعزيز نسق التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي وانتداب اليد العاملة والكفاءات التونسية.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107926032

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