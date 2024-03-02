شركات البلاستيك تبحث عن بديل للخامات السعودية

تبحث الشركات المتخصصة فى تصنيع البلاستيك عن دول بديلة للمملكة العربية السعودية لاستيراد الخامات، عقب تقييد صادراتها، وتعطل حركة التشغيل والإنتاج لشريحة كبيرة من الشركات بالسوق المصرى.

وقال صناع لـ((البورصة)) إن الحكومة السعودية أصدرت قرارًا قبل ثلاثة شهور بوقف تصدير خامات البلاستيك من خلال شركات الاستيراد والتصدير فى بلادها واقتصار النشاط فقط على الشركات المنتجة.

موضوعاتوزير التجارة: فرص تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري ((جولدن فودز)) تستهدف زيادة صادراتها إلى 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى اتحاد المستشفيات العربية: مصر منصة مثالية للسياحة العلاجية

أضافوا أن الشركات تقدمت بطلبات للشركات المنتجة ورفض طلبها دون أى أسباب واضحة، ما أدى إلى تراجع واردات الشركات المصرية من المواد الخام بنسبة وصلت إلى 40% حاليًا فى وقت تورد فيه السعودية 70% من احتياجات مصر.

وأشاروا إلى أن الدول البديلة المتاحة للاستيراد هى إندونيسيا والإمارات الأمر الذى يجنب البلاد تفاقم أزمة الاستيراد أو حدوث ارتفاع إضافى للخامات نتيجة نقص المعروض بالسوق المحلى.

وتستورد مصر خامات بلاستيك بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار ما يعادل 70% من احتياجات البلاد من المواد الخام بينما توفر المصانع المصرية المنتجة للبولي بروبلين والبولي ايثيلين حوالي 30% فقط من احتياجات المصانع العاملة، وفقًا لغرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقالت هند محمد رئيس مجلس إدارة شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية، إن أسعار المواد الخام صعدت بنسب تراوحت بين 35 و40% منذ شهر عقب وقف الشركات السعودية المصدرة للخامات نشاطها عقب قرارات المملكة الأخيرة.

أضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تتجه لزيادة استيراد المواد الخام وتعويض نواقص الكميات المستوردة من السعودية من دول بديلة مثل تايلاند والصين وسنغافورة تجنبًا لتراجع معدلات التصنيع.

وتابعت، أن الشركة تأثرت بتوترات الملاحة فى البحر الأحمر إذ ارتفعت تكلفة شحن الحاوية بنحو 50% مجددًا، بالإضافة إلى تكدس البضائع المحتجزة فى الموانئ نتيجة قلة تدبير العملة الأجنبية.

توقعت أن تستمر أسعار المنتجات البلاستيكية فى التراجع بالسوق المحلى بعد هبوط سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الأسابيع الماضية.

لفتت إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم صادراتها بنحو 20 ألف طن مع نهاية العام الجارى مقابل تصدير 80 ألف طن فى 2022، وفتح أسواق تصديرية جديدة فى الدول العربية والخليجية.

وسجلت صادرات منتجات البلاستيك واللدائن خلال عام 2023 نحو مليار و750 مليون دولار مقابل 2.461 مليار دولار خلال 2022 بحسب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقال وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى لصناعة البلاستيك، إن تقليل استيراد المواد الخام من السعودية أثر على حركة التشغيل والتصنيع للعديد من الشركات.

أضاف لـ ((البورصة))، أن دول الاتحاد الأوروبى وعمان والإمارات بديل للشركات المستوردة للحفاظ على نسب صادراتها ومعدلات الإنتاج فى ظل تصاعد التوترات الملاحية فى البحر الأحمر ووصول سعر الحاوية إلى 6 آلاف دولار مقابل 1800 دولار.

وأوضح، أن الشركة تتطلع لتصدير بين 10 و15% من إجمالى إنتاجها بعد مدة 15 يومًا لعدد من الأسواق الخارجية منها السعودية والإمارات وقطر، مشيرة إلى اعتماد صادرات الشركة مؤخرًا على دول الخليج.

قالت مسؤولة مبيعات بشركة السيف لاستيراد خامات البلاستيك، إن الشركة تتطلع للبحث عن استيراد مواد الخام من دول بديلة غير السعودية رغم جودة منتجاتها إلا أن أزمة تقليل الواردات أجبرتها على البحث تجنبًا لهبوط معدلات التشغيل.

أضافت لـ((البورصة))، أن الشركة تواجه انفراجة وتيسير فى الحصول على المواد الخام عقب تراجع سعر الدولار تدريجيًا فى السوق الموازي، وهو ما يؤثر أيضًا فى تراجع أسعار المنتجات بشكل مستثمر بنفس قيمة انخفاض العملة.