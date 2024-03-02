عبور لاند تخفض أسعار منتجاتها من الجبن بدءاً من اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تخفيض أسعار منتجاتها من الجبن بداية من اليوم السبت.

وقالت الشركة، إنها خفضت الأسعار بقيمة تتراوح من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا فى سعر الكرتونة، بحسب الأحجام والأنواع المختلفة.

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وخفضت الشركة سعر الجبن لتسجل تتراباك 1 كجم 871 جنيهًا للكرتونة و84 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة تتراباك 500 جرام بعد التخفيض نحو 460 جنيهًا و44 جنيهًا للمستهلك، وبالنسبة لحجم 250 جرام، فتم تخفيض سعر الكرتونة لنحو 526 جنيهًا وللمستهلك بسعر 23 جنيهًا.

واستقرت أسعار“الجبن ملح خفيف تتراباك عبور لاند” 250 جرام لتسجل 541 جنيهًا للكرتونة و23 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة“جبن لايت تتراباك” حجم 250 جرام حوالى 576 جنيهًا و24 جنيهًا للمستهلك، و840 جنيهًا للكرتونة“جبن طبيعى حجم 250 جرام” و38 جنيهًا للمستهلك.