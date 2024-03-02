صندوق النقد الدولي: النشاط الاقتصادي في الصين تعافى في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي في الصين تعافى في 2023 بعد إعادة فتحه عقب جائحة كورونا، وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام بما يتماشى مع هدف النمو الذي حددته السلطات عند 5%.

جاء إعلان الصندوق في البيان الصحفي الصادر حديثا بعد الانتهاء من مراجعة المادة الرابعة السنوية بشأن الاقتصاد الصيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وأوضح البيان أن الاقتصاد الصيني تعافى بفضل انتعاش الطلب المحلي، خاصة الاستهلاك الخاص، وبفضل سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك زيادة تخفيف السياسة النقدية والإعفاء الضريبي للشركات والأسر والإنفاق المالي على الإغاثة في حالات الكوارث.

وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات حاسمة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك تسريع إعادة الهيكلة في قطاع العقارات، يمكن أن يعزز الثقة ويؤدي إلى انتعاش أفضل من المتوقع في الاستثمار الخاص.

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