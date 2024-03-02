صندوق النقد الدولي: النشاط الاقتصادي في الصين تعافى في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي في الصين تعافى في 2023 بعد إعادة فتحه عقب جائحة كورونا، وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام بما يتماشى مع هدف النمو الذي حددته السلطات عند 5%.
جاء إعلان الصندوق في البيان الصحفي الصادر حديثا بعد الانتهاء من مراجعة المادة الرابعة السنوية بشأن الاقتصاد الصيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وأوضح البيان أن الاقتصاد الصيني تعافى بفضل انتعاش الطلب المحلي، خاصة الاستهلاك الخاص، وبفضل سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك زيادة تخفيف السياسة النقدية والإعفاء الضريبي للشركات والأسر والإنفاق المالي على الإغاثة في حالات الكوارث.
وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات حاسمة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك تسريع إعادة الهيكلة في قطاع العقارات، يمكن أن يعزز الثقة ويؤدي إلى انتعاش أفضل من المتوقع في الاستثمار الخاص.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926029
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