((جولدن فودز)) تستهدف زيادة صادراتها إلى 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جولدن ستات فودز للصناعات الغذائية، تحقيق صادرات بقيمة 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى، بدعم من دخول أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا.

قال سيد عبدالسلام، رئيس مجلس إدراة الشركة، إنَّ ((جولدن فودز )) وضعت خطة لفتح 8 أسواق جديدة بدول أفريقيا اثنان فى شمال أفريقيا، وهما تونس والمغرب، وثلاثة دول بغرب أفريقيا هى غانا ونيجيريا وساحل العاج، بالإضافة إلى ثلاث دول فى شرق أفريقيا وهى كينيا وتنزانيا وأوغندا.

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أشار إلى أن 60% من الطاقة الإنتاجية تصدرها الشركة لأسواق مختلفة حالياً، ويرتكز أغلبها فى دول مجلس التعاون الخليجى وأربع دول فى أوروبا وباكستان وجنوب أفريقيا.

أضاف ((عبدالسلام)) لـ((البورصة))، أن أزمة الدولار التى خيمت على القطاعات الإنتاجية فى السوق المحلى انعكست إيجابياً على مبيعات الشركة فى ظل غياب المنتجات المستوردة المنافسة، وبالتحديد من الصوصات ومنتجات الألبان.

وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى بعض الدول التى تصدر لها هى الدفع بنظام الآجل وهذا الأمر لا يناسب شركته لضعف السيولة المالية وحاجاتها للعملة الصعبة لاستيراد الخامات.

تعد شركة ((جولدن فودز)) أكبر مصدرى الصناعات الغذائية، وتأسست عام 1947 وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 150 علامة تجارية من خلال 50 موقعاً فى خمس قارات وهى تصنع المنتجات السائلة كالصوصات ومنتجات الألبان والبروتين.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال عام 2023 بقيمة 602 مليون دولار وبنحو 14% لتصل إلى حوالى 5.1 مليار دولار مقارنة بحوالى 4.5 مليار دولار فى 2022، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى مصر.

كتبت ـ فاطمة أسامة