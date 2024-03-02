((جولدن فودز)) تستهدف زيادة صادراتها إلى 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة جولدن ستات فودز للصناعات الغذائية، تحقيق صادرات بقيمة 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى، بدعم من دخول أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا.
قال سيد عبدالسلام، رئيس مجلس إدراة الشركة، إنَّ ((جولدن فودز )) وضعت خطة لفتح 8 أسواق جديدة بدول أفريقيا اثنان فى شمال أفريقيا، وهما تونس والمغرب، وثلاثة دول بغرب أفريقيا هى غانا ونيجيريا وساحل العاج، بالإضافة إلى ثلاث دول فى شرق أفريقيا وهى كينيا وتنزانيا وأوغندا.
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أشار إلى أن 60% من الطاقة الإنتاجية تصدرها الشركة لأسواق مختلفة حالياً، ويرتكز أغلبها فى دول مجلس التعاون الخليجى وأربع دول فى أوروبا وباكستان وجنوب أفريقيا.
أضاف ((عبدالسلام)) لـ((البورصة))، أن أزمة الدولار التى خيمت على القطاعات الإنتاجية فى السوق المحلى انعكست إيجابياً على مبيعات الشركة فى ظل غياب المنتجات المستوردة المنافسة، وبالتحديد من الصوصات ومنتجات الألبان.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى بعض الدول التى تصدر لها هى الدفع بنظام الآجل وهذا الأمر لا يناسب شركته لضعف السيولة المالية وحاجاتها للعملة الصعبة لاستيراد الخامات.
تعد شركة ((جولدن فودز)) أكبر مصدرى الصناعات الغذائية، وتأسست عام 1947 وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 150 علامة تجارية من خلال 50 موقعاً فى خمس قارات وهى تصنع المنتجات السائلة كالصوصات ومنتجات الألبان والبروتين.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال عام 2023 بقيمة 602 مليون دولار وبنحو 14% لتصل إلى حوالى 5.1 مليار دولار مقارنة بحوالى 4.5 مليار دولار فى 2022، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى مصر.
كتبت ـ فاطمة أسامة
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