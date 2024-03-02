الصناعات التكاملية تنتج 385.5 ألف طن سكر من القصب منذ بداية الموسم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنتجت شركة السكر والصناعات التكاملية، 385.5 ألف طن سكر من القصب من نحو 3.77 مليون طن قصب تم توريدها منذ بداية الموسم فى ديسمبر الماضى.
وتوقع عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحه لـ”البورصة” إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم الحالى والمستمر حتى نهاية أبريل.
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أوضح ان إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين .
وذكر أن الشركة تعاقدت خلال موسم البنجر المتوقع أن يبدأ نهاية الشهر الحالى على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر.
وقال إن الشركة تعمل حاليًا فى تكرير 50 ألف طن سكر مستورد بجانب 100 ألف طن أخرى ستصل قبل نهاية الشهر الجارى سيتم تكريرها لصالح هيئة السلع التموينية
أوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية مستمرة في خطة التطوير وتم إفتتاح خط تعبئة السكر بمصنع قوص بطاقة إنتاجية 300 طن يوميًا، وسيتم افتتاح خط آخر بمصنع نجع حمادي بطاقة مماثلة الفترة المقبلة.
وكشف أنه تم افتتاح مصنع تعبئة الأكسجين أيضا أمس السبت لإنتاج الأكسجين الطبى والصناعى للتوريد لمصانع الوجه القبلى، والمستشفيات بطاقة 100 متر مكعب يوميا بإستثمارات 12 مليون جنيه.
تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من مخلفات القصب ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض قبل نهاية الشهر الحالى.
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