الصناعات التكاملية تنتج 385.5 ألف طن سكر من القصب منذ بداية الموسم

MENAFN - Al-Borsa News) أنتجت شركة السكر والصناعات التكاملية، 385.5 ألف طن سكر من القصب من نحو 3.77 مليون طن قصب تم توريدها منذ بداية الموسم فى ديسمبر الماضى.

وتوقع عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحه لـ”البورصة” إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم الحالى والمستمر حتى نهاية أبريل.

موضوعات“إيليت للاستشارات” تعتزم زيادة رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه “عبور لاند” تخفض أسعار منتجاتها من الجبن بدءاً من اليوم 1500 جنيه تراجعًا فى أسعار الأرز للطن خلال أسبوع

أوضح ان إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين .

وذكر أن الشركة تعاقدت خلال موسم البنجر المتوقع أن يبدأ نهاية الشهر الحالى على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر.

وقال إن الشركة تعمل حاليًا فى تكرير 50 ألف طن سكر مستورد بجانب 100 ألف طن أخرى ستصل قبل نهاية الشهر الجارى سيتم تكريرها لصالح هيئة السلع التموينية

أوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية مستمرة في خطة التطوير وتم إفتتاح خط تعبئة السكر بمصنع قوص بطاقة إنتاجية 300 طن يوميًا، وسيتم افتتاح خط آخر بمصنع نجع حمادي بطاقة مماثلة الفترة المقبلة.

وكشف أنه تم افتتاح مصنع تعبئة الأكسجين أيضا أمس السبت لإنتاج الأكسجين الطبى والصناعى للتوريد لمصانع الوجه القبلى، والمستشفيات بطاقة 100 متر مكعب يوميا بإستثمارات 12 مليون جنيه.

تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من مخلفات القصب ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض قبل نهاية الشهر الحالى.