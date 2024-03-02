أمريكا تحقق في المخاطر الأمنية لـالسيارات الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الولايات المتحدة التحقيق في المخاطر المحتملة على البيانات والأمن السيبراني التي تمثلها المركبات الكهربائية الصينية وسيارات أخرى متصلة بالإنترنت، وفق تصريحات وزارة التجارة الخميس.

تهدف هذه الخطوة إلى التحرك قبل توسع نشاط الشركات المصنعة في الأسواق الأميركية.

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لم تدعُ الولايات المتحدة حتى الآن إلى حظر المركبات الكهربائية الصينية، لكنها قد تفرض بعض القيود على واردات المركبات أو المكونات، وفق ما صرح به مسؤول في الإدارة الأميركية للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، وأضاف أن القيود المحتملة قد تؤثر على مجموعة متنوعة من المركبات المتصلة بالإنترنت وذاتية القيادة، إلى جانب المكونات ذات الصلة الواردة من الصين والمنافسين الأجانب الآخرين.

قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو للصحافيين إن الإدارة الأميركية تُقيّم المخاطر قبل انتشار المركبات صينية الصنع في الولايات المتحدة، ما يمثل خطراً محتملاً على خصوصيتنا وأمننا القومي.

تحظى شركات السيارات الصينية بتواجد محدود في الولايات المتحدة، نظراً لفرض تعريفة جمركية عليها بنسبة 27.5% في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

فيما تدرس إدارة“بايدن” زيادة تلك الرسوم الجمركية إلى معدل أعلى، يخشى المسؤولون ألا تكفي تلك التعريفة الجمركية وحدها لمنع السيارات الصينية من دخول البلاد، وفق ما نشرته“بلومبرغ”، مع إمكانية تمرير الشركات تلك الشحنات عبر دول ثالثة، وتفتح مقرات لها في دول مثل المكسيك.

في غضون ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التصدي للمركبات الكهربائية الصينية، متذرعاً بأسباب اقتصادية، بدلاً من الاستناد إلى الأمن القومي.

يتسق التحقيق الذي أُعلن عنه يوم الخميس مع هدف الإدارة الأميركية الأكبر بدعم قطاع السيارات في الولايات المتحدة، ومراقبة أنماط استثمار الشركات الصينية، مثل“بي واي دي”، إلا أنه مدفوع بشكل خاص بالمخاطر على الأمن القومي.

لم تقع حادثة بعينها أو تم التوصل إلى نتيجة محددة أدت إلى التحقيق، لكن هناك مخاوف ناتجة عن التقييم المستمر للمخاطر التي تمثلها الصين، الخصم الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة، بحسب المسؤول.

قال الرئيس جو بايدن في بيان الإعلان عن التقييم:“الصين مصممة على الهيمنة على مستقبل سوق السيارات، بما يتضمن اللجوء إلى ممارسات مجحفة.

الإجراءات الصينية قد تغرق أسواقنا بمركباتها، ما يمثل خطراً على أمننا القومي. لن أسمح بحدوث ذلك في عهدي”.

أصبحت شركات السيارات الصينية من بين أكبر الأطراف المؤثرة في سوق المركبات الكهربائية، ويرجع ذلك -ضمن أسباب أخرى- إلى الدعم الحكومي واسع النطاق، سواء كان الدعم مالياً أو في صورة أخرى.

تفوقت“بي واي دي” على“تسلا” من حيث حجم مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل في الربع الرابع من العام الماضي، في ضوء تقديمها مجموعة كبيرة من السيارات الأقل سعراً.

فرضت الصين قيوداً على المركبات الأجنبية التي تعمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومنها منع سيارات“تسلا” من دخول مواقع حكومية وعسكرية بعينها بسبب مخاوف على الأمن القومي.

كما فرضت القوانين الصينية على شركات السيارات تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات داخل البلاد، وهو قانون يشمل المعلومات الشخصية الحساسة التي تجمعها المركبات الكهربائية، والتي تتراوح ما بين لوحة أرقام السيارة إلى ملامح الوجه.

أوجزت“رايموندو” المخاوف الأمنية للإدارة الأميركية في تصريحات أدلت بها في“المجلس الأطلسي” (Atlantic Council) الشهر الماضي، بعد أسبوع من تعيين وزارة التجارة مديراً جديداً للمكتب الذي سيدير التحقيق.

سيتلقى ذلك المكتب آراء وتعليقات الجمهور على مدى 60 يوماً، لكنه غير ملزم بإطار زمني محدد لإصدار القرار النهائي بشأن الإجراءات.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت في الإحاطة الصحفية الدورية التي أقيمت في بكين أمس الجمعة إنه يجب على الولايات المتحدة“التوقف عن المبالغة في مفهوم الأمن القومي، وإنهاء قمعها التمييزي للشركات الصينية، ودعم بيئة أعمال منفتحة وعادلة وتخلو من التمييز”.

أعلنت الإدارة الأميركية الأربعاء الماضي أمراً تنفيذياً منفصلاً أوسع نطاقاً بشأن سلامة البيانات في مجموعة من الصناعات، على النحو الذي كشفت عنه“بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الماضي.

يُعد التحقيق الذي أُعلن عنه يوم الخميس مشابهاً للأمر التنفيذي، إلا أنه مستقل، حيث يركز على الأمن السيبراني بالإضافة إلى البيانات، وفق تصريحات مسؤول آخر بالإدارة الأميركية.

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