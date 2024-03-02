ليبيا: نخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن بلاده تخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي ، ويجري الإعداد لطرح جولة تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز خلال 2024 في اليابسة والمناطق البحرية الليبية.
وقال المنفي – في كلمته خلال منتدى البلدان المصدرة للغاز في العاصمة الجزائر، اليوم – إن التقدم السياسي والأمني في ليبيا والمصالحة الوطنية أدى إلى تمكين الشركات العالمية من العودة إلى ليبيا للعمل في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).
موضوعات متعلقة
العراق يعدل موازنته لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا نائب رئيس الصين يحث الشركات الأميركية على إيجاد مجالات تعاون جديدة أمريكا تحقق في المخاطر الأمنية لـ”السيارات الصينية”
ولفت المنفي إلى التزام ليبيا بأهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء للتعاون والتنسيق في القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي، وتشجيع تبادل وجهات النظر والتحليل المشترك لظروف السوق وآفاق نمو الغاز واستخداماته.
وأكد المنفي سعي ليبيا للعمل مع الأشقاء في إفريقيا والأصدقاء في غرب المتوسط لتحقيق التعاون الذي يُمكن المنتجين في القارة الإفريقية من الوصول إلى الأسواق العالمية والأوروبية؛ نظرا للموقع الجغرافي لليبيا وقربها من الأسواق الأوروبية بما يحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة الاهتمام باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة للإسهام في مواجهة تحديات تغير المناخ والتخفيف من آثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان، إضافة إلى سبل نقل وتمكين التقنيات المتطورة في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز للمساهمة في بلوغ التنمية المستدامة 2023 وأجندة أفريقيا 2063 وعلى رأسها أمن الطاقة.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.