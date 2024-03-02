ليبيا: نخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن بلاده تخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي ، ويجري الإعداد لطرح جولة تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز خلال 2024 في اليابسة والمناطق البحرية الليبية.

وقال المنفي – في كلمته خلال منتدى البلدان المصدرة للغاز في العاصمة الجزائر، اليوم – إن التقدم السياسي والأمني في ليبيا والمصالحة الوطنية أدى إلى تمكين الشركات العالمية من العودة إلى ليبيا للعمل في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).

موضوعاتالعراق يعدل موازنته لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا نائب رئيس الصين يحث الشركات الأميركية على إيجاد مجالات تعاون جديدة أمريكا تحقق في المخاطر الأمنية لـ”السيارات الصينية”

ولفت المنفي إلى التزام ليبيا بأهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء للتعاون والتنسيق في القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي، وتشجيع تبادل وجهات النظر والتحليل المشترك لظروف السوق وآفاق نمو الغاز واستخداماته.

وأكد المنفي سعي ليبيا للعمل مع الأشقاء في إفريقيا والأصدقاء في غرب المتوسط لتحقيق التعاون الذي يُمكن المنتجين في القارة الإفريقية من الوصول إلى الأسواق العالمية والأوروبية؛ نظرا للموقع الجغرافي لليبيا وقربها من الأسواق الأوروبية بما يحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة والدول المستهلكة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة الاهتمام باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة للإسهام في مواجهة تحديات تغير المناخ والتخفيف من آثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان، إضافة إلى سبل نقل وتمكين التقنيات المتطورة في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز للمساهمة في بلوغ التنمية المستدامة 2023 وأجندة أفريقيا 2063 وعلى رأسها أمن الطاقة.

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