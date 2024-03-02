وزير التجارة: فرص تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري وفي مجالات الاثاث، الصناعات الغذائية، مواد التشييد والبناء.

جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

موضوعات((جولدن فودز)) تستهدف زيادة صادراتها إلى 40 مليون دولار بنهاية العام الجارى شركات البلاستيك تبحث عن بديل للخامات السعودية اتحاد المستشفيات العربية: مصر منصة مثالية للسياحة العلاجية

ولفت إلى إمكانية استخدام السوق القطري كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة غير العربية من خلال إقامة مناطق لوجستية، وصناعات غذائية، وصناعات تعبئة، وتغليف.

وقال سمير إن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن أهمية تكثيف التعاون بين حكومتي البلدين بما يسهم في الوصول إلى توافق الرؤى بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.

المصدر: