نائب رئيس الصين يحث الشركات الأميركية على إيجاد مجالات تعاون جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) حث نائب رئيس الصين الشركات من أكبر اقتصادين في العالم على تعزيز التعاون وحماية سلاسل التوريد العالمية، فيما تسعى بكين وواشنطن إلى حل خلافاتهما.

قال هان تشنغ في حفل عشاء استضافته غرفة التجارة الأميركية في الصين أمس الجمعة، إنه يتعين على الشركات الصينية والأميركية“الحفاظ على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل التوريد والصناعة العالمية”.

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دعا تشنغ ممثلي الأعمال والمسؤولين من البلدين استكشاف أوجه تعاون جديدة في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الخضراء“لزيادة نطاق الاستفادة”.

تعمل الولايات المتحدة والصين على تحقيق الاستقرار في العلاقات بعد أن التقى الرئيس جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر، مما أدى إلى استئناف الاتصالات العسكرية وإطلاق مجموعات عمل بشأن القضايا الاقتصادية والمالية.

حتى في ظل تحسن العلاقات، فإن كل جانب يتبع استراتيجيات لزيادة الاكتفاء الذاتي.

قال نيكولاس بيرنز، سفير الولايات المتحدة لدى الصين، في كلمة ألقاها خلال فعالية غرفة التجارة الأميركية:“كلا الطرفين يعمل على التخلص من المخاطرة”، مشيراً إلى جهود واشنطن لتنويع سلاسل التوريد والقيود التي تفرضها بكين على صادرات التكنولوجيا الأساسية.

كما سلط بيرنز الضوء على الطاقة التصنيعية الفائضة في الصين، والعقوبات الأميركية على الشركات الصينية، ومخاطر الأمن الإلكتروني التي تشكلها بعض أنواع السيارات الصينية، باعتبارها من بين القضايا الصعبة التي يتعين على البلدين مواجهتها.

هناك محاولات لزيادة المشاركة على مختلف المستويات. فقد قادت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية، الأسبوع المنصرم وفداً ضم مجموعة من مسؤولي الحكومة الأميركية السابقين إلى بكين لعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. وكانت آخر زيارة قام بها رئيس تنفيذي للغرفة الأميركية منذ نحو ست سنوات في 2018، وفق مجموعة الضغط التجارية.

تعمل الوزارات الصينية على زيادة تواصلها مع مجتمع الأعمال في الخارج، خاصة بعد أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات متدنية قياسية العام الماضي بسبب مخاوف بشأن آفاق النمو في الصين على المدى الطويل ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي.

تعهدت وزارة التجارة الصينية بعقد اجتماع مائدة مستديرة مع الشركات الأجنبية كل شهر للاستماع إلى مخاوفها ومعالجتها، وقالت في وقت سابق من هذا العام إن نحو ثلثي خطة الحكومة المكونة من 24 بنداً لتحسين بيئة الأعمال الأجنبية وجدت طريقها إلى التنفيذ أو شهدت تقدماً.

قال شون ستاين، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الصين، إنه تم حل العديد من المشكلات الكبرى التي واجهتها الشركات في الأشهر القليلة الماضية.

أضاف لـ”بلومبرغ” أمس الجمعة أن“الجانب الصيني يحاول حقاً إظهار التزامه بالإصلاح ومعالجة المخاوف. ومع ذلك، هناك العديد من المجالات المهمة التي لا تزال الشركات تنتظر المزيد من التقدم فيها مثل قانون أمن البيانات”.

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