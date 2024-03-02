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جيزة سيستمز تطلق نظامًا جديدًا لدعم الشركات الناشئة

3/2/2024 2:02:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت مؤسسة جيزة سيستمز“GSF”، ذراع المسؤولية الاجتماعية لشركة جيزة سيستمز، نظاما جديدا يدعم الشركات الاجتماعية الناشئة ذات الأثر المجتمعى كـsystem aggregator، حيث تسعى مؤسسة جيزة سيستمز إلى توحيد الموارد والخبرات والاستثمارات والمؤسسات المختلفة لخلق وتعزيز بيئة تعاونية ملهمة تسمح بالابتكار وتحقيق التغيير الإيجابى بشكل فعال للشركات الناشئة.

وإيماناً بدورها كـsystem aggregator، نظمت مؤسسة جيزة سيستمز دورتها الأولى من البرنامج المبتكر لتسريع الأعمال ذات الأثر المجتمعى Social Impact Accelerator.

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وتستهدف مسرعة الأعمال الشركات الناشئة ذات الأثر فى جميع المحافظات بمصر، فتوفر فرصا فريدة لمساعدة الشركات الناشئة ذات الأثر فى تحقيق النمو والربح بالإضافة إلى الثأثير المجتمعى الذى يتم تقديمه.

كما يشمل البرنامج على التدريب، والإرشاد الفردى، والتوجيه الاستراتيجى، والتوعية بالبيئة الاستثمارية، حيث تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها وتحقيق النجاح فى السوق التنافسى الشديد.

وصرح شهاب النواوى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة جيزة سيستمز:“نحن مؤسسة تؤمن بقوة التعاون، وإننا سعداء بإنشاء نظام يدعم الشركات الاجتماعية الناشئة ذات الأثر ويعزز تأثيرها، وذلك من خلال توحيد مواردنا مع موارد شركائنا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، وإطلاقنا لمسرعة الأعمال للشركات الناشئة ذات الأثر يعكس التزامنا بقيادة التغيير”.

وأضاف النواوى:“نحن نستجيب بشكل أساسى لاحتياجات السوق المتغيرة، مما يعزز التركيز القوى على التأثير الاجتماعى داخل منظومة ريادة الأعمال”.

وأسست مؤسسة جيزة سيستمز هذا البرنامج مستندة على خبرات تمتد لعدة سنوات، تعاونت فيها مع العديد من الشركات سواء مصرية أو أجنبية منها شركة Dell Technologies، وبنك EBE، مصر الخير، واتحاد الصناعات المصرية وأيضاً مؤسسة دروسوس، حيث أسفر هذا التعاون عن خدمة العديد من المجتمعات المهمشة فى العديد من المحافظات والذى شجع المؤسسة على اطلاق برنامج Social Impact accelerator.

تأسست GSF فى عام 2013 كمنظمة غير ربحية رائدة ملتزمة بخلق عالم أفضل للجميع، وكانت فى طليعة دفع التغيير الاجتماعى الإيجابى من خلال الابتكار والتكنولوجيا والتعاون، مع الالتزام بأهداف الاستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وتنمية المجتمع.

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