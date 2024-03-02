جيزة سيستمز تطلق نظامًا جديدًا لدعم الشركات الناشئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت مؤسسة جيزة سيستمز“GSF”، ذراع المسؤولية الاجتماعية لشركة جيزة سيستمز، نظاما جديدا يدعم الشركات الاجتماعية الناشئة ذات الأثر المجتمعى كـsystem aggregator، حيث تسعى مؤسسة جيزة سيستمز إلى توحيد الموارد والخبرات والاستثمارات والمؤسسات المختلفة لخلق وتعزيز بيئة تعاونية ملهمة تسمح بالابتكار وتحقيق التغيير الإيجابى بشكل فعال للشركات الناشئة.
وإيماناً بدورها كـsystem aggregator، نظمت مؤسسة جيزة سيستمز دورتها الأولى من البرنامج المبتكر لتسريع الأعمال ذات الأثر المجتمعى Social Impact Accelerator.
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وتستهدف مسرعة الأعمال الشركات الناشئة ذات الأثر فى جميع المحافظات بمصر، فتوفر فرصا فريدة لمساعدة الشركات الناشئة ذات الأثر فى تحقيق النمو والربح بالإضافة إلى الثأثير المجتمعى الذى يتم تقديمه.
كما يشمل البرنامج على التدريب، والإرشاد الفردى، والتوجيه الاستراتيجى، والتوعية بالبيئة الاستثمارية، حيث تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها وتحقيق النجاح فى السوق التنافسى الشديد.
وصرح شهاب النواوى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة جيزة سيستمز:“نحن مؤسسة تؤمن بقوة التعاون، وإننا سعداء بإنشاء نظام يدعم الشركات الاجتماعية الناشئة ذات الأثر ويعزز تأثيرها، وذلك من خلال توحيد مواردنا مع موارد شركائنا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، وإطلاقنا لمسرعة الأعمال للشركات الناشئة ذات الأثر يعكس التزامنا بقيادة التغيير”.
وأضاف النواوى:“نحن نستجيب بشكل أساسى لاحتياجات السوق المتغيرة، مما يعزز التركيز القوى على التأثير الاجتماعى داخل منظومة ريادة الأعمال”.
وأسست مؤسسة جيزة سيستمز هذا البرنامج مستندة على خبرات تمتد لعدة سنوات، تعاونت فيها مع العديد من الشركات سواء مصرية أو أجنبية منها شركة Dell Technologies، وبنك EBE، مصر الخير، واتحاد الصناعات المصرية وأيضاً مؤسسة دروسوس، حيث أسفر هذا التعاون عن خدمة العديد من المجتمعات المهمشة فى العديد من المحافظات والذى شجع المؤسسة على اطلاق برنامج Social Impact accelerator.
تأسست GSF فى عام 2013 كمنظمة غير ربحية رائدة ملتزمة بخلق عالم أفضل للجميع، وكانت فى طليعة دفع التغيير الاجتماعى الإيجابى من خلال الابتكار والتكنولوجيا والتعاون، مع الالتزام بأهداف الاستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وتنمية المجتمع.
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