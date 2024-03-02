Saturday, 02 March 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حادث سير على طريق المطار

3/2/2024 10:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن الازدحام المروري الذي يشهده طريق المطار ما بعد وزارة الخارجية ، سببه حادث سير بين 3 مركبات .
وبيّنت الإدارة، أن كوادرها في موقع الحادث ليتم التعامل معه، ورفع العوائق عن الطريق.

MENAFN02032024000208011052ID1107925825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث