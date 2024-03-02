حادث سير على طريق المطار
التاريخ
3/2/2024 10:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن الازدحام المروري الذي يشهده طريق المطار ما بعد وزارة الخارجية ، سببه حادث سير بين 3 مركبات .
وبيّنت الإدارة، أن كوادرها في موقع الحادث ليتم التعامل معه، ورفع العوائق عن الطريق.
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