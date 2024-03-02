مرحلة جليدية بين مبابي ولويس إنريكي

دخلت العلاقة بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ومدرّبه الإسباني لويس إنريكي مرحلة جليدية، بعد استبداله بين الشوطين في مباراة فريقه باريس سان جرمان وموناكو الجمعة، في مؤشّر سلبي قبل ثلاثة أيام من مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

منذ قدومه على رأس الجهاز الفني لسان جرمان الصيف الماضي، اعتمد إنريكي بشكل كبير على هداف مونديال 2022. لكن في المباريات الثلاث الأخيرة، بدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 فبراير الماضي (2-0)، استُبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين في موناكو (0-0) حيث بدأ الموهوب مسيرته.

سلسلة جاءت بعد إبلاغ مبابي مسؤولي النادي المملوك قطرياً رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

مساء الجمعة، خرج أفضل هداف في تاريخ النادي ودخل بدلاً منه الدولي الآخر راندال كولو مواني. مشى مبابي بهدوء على مضمار ألعاب القوى في استاد لويس الثاني، ملقياً التحية وهو يبتسم على جماهير ناديه السابق كما أن شيئاً لم يحصل.

بدلاً من الانضمام إلى مقاعد البدلاء، صعد إلى المدرجات، في مكان ليس بالبعيد عن مقعد الأمير ألبير الثاني، الغائب الجمعة، فجلس بجانب والدته ومديرة أعماله فايزة العماري.

مصلحة الفريق

اقترح عليه عضو في إدارة النادي هذا المخرج، بحسب ما قال مقرّبون من اللاعب لوكالة فرانس برس، دون شرح السبب، في محاولة لنفي أي جدلية.

على بعد عشرات الأمتار من مبابي، وقف إنريكي مركّزاً على مباراة انتهت بالتعادل مرّة ثانية توالياً. بات بريست الثاني قادراً على تقليص الفارق في الصدارة إلى تسع نقاط، بحال فوزه على ضيفه لوهافر الرابع عشر الأحد.

كان هناك شك لبعض الوقت بأن مبابي تعرّض لإصابة بعد احتكاكه بالتشيلي غييرمو ماريبان منتصف الشوط الأوّل وبقائه دقائق على أرض الملعب ممسكاً بقصبة ساقه.

لكن إنريكي أزال كل الشكوك متحمّلاً مسؤولية تغيير اللاعب الذي يحمل شارة القائد بغياب المدافع البرازيلي ماركينيوس "هذا قرار المدرب بنسبة 100%، عاجلاً أم آجلاً يجب التعوّد على اللعب بدون كيليان مبابي، اتخذت هذا القرار لمصلحة الفريق".

لم يُفاجئ المدرّب السابق لمنتخب إسبانيا بتلقيه ثلاثة أسئلة متتالية عن مبابي "لن أدخل في هذه اللعبة، بالنسبة لي لا يوجد أية مشكلة، هذه الطريقة التي سأدير بها الأمور".

مبابي "مركّز"

بعد مباراة رين، قال لاعب وسط برشلونة وريال مدريد الإسبانيين السابق إنه يحضّر لمرحلة ما بعد مبابي.

أكّد الخميس أن فريقه "سيكون أفضل بكثير" الموسم المقبل.

في الدوري المحلي، يبدو إنريكي الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015، مرتاحاً في ظل الفارق الكبير مع أقرب مطارديه.

لكن هل سيكون السيناريو مشابهاً في دوري الأبطال الثلاثاء، عندما يخوض مباراة أكثر أهمية على أرض ريال سوسييداد الإسباني في إياب ثمن النهائي؟

يصعب تخيّل أن يتخلّى المدرب الإسباني عن نجمه في سان سيباستيان، رغم الفوز المريح ذهاباَ 2-0. يتصدّر مبابي قائمة هدافي النادي راهناً في المسابقة القارية الأولى، مع 32 هدفاً، بفارق بعيد عن كولو مواني (9) والبرتغالي غونسالو راموش (8).

هل يمكن أن يتأثّر مردود بطل العالم 2018 في نهاية الموسم، في ظل الجليد المتكدّس مع مدرّبه المتطلّب؟ رغم اقتراب رحيله المقدّر نحو ريال مدريد الإسباني والذي يتقبّله جمهور النادي، لا تزال الأمور هادئة نسبياً.

يعمل المقربون من الهداف الفتاك على التأكيد أن مبابي "مركّز على مباراة الثلاثاء في دوري الأبطال".

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