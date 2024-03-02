وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل يَزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

زار وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل المستشفى الميداني الإماراتي، وينفذ جولة ميدانية داخل أقسام المستشفى لتفقد المرضى والكادر الطبي، وللاطلاع على آلية العمل والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين في

قطاع غزة.

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