وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل يَزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل يَزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
التاريخ
3/2/2024 10:00:27 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
زار وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل المستشفى الميداني الإماراتي، وينفذ جولة ميدانية داخل أقسام المستشفى لتفقد المرضى والكادر الطبي، وللاطلاع على آلية العمل والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين في
قطاع غزة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02032024000110011019ID1107925801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.