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وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل يَزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

3/2/2024 10:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل المستشفى الميداني الإماراتي، وينفذ جولة ميدانية داخل أقسام المستشفى لتفقد المرضى والكادر الطبي، وللاطلاع على آلية العمل والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين في
قطاع غزة.

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