خالد بن محمد بن زايد يصل إلى البحرين في زيارة أخوية

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة أخوية لمملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين؛ بحضور كلّ من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن طيار محمد باحسين المسلم، قائد قاعدة الصخير الجوية.

وتبادل سموّه والأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأحاديث الأخوية الودية التي تُعبر عن متانة علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.

وتأتي زيارة سموّه إلى مملكة البحرين في إطار تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

ورافق سموّه، خلال هذا الاستقبال، وفدٌ يضمُّ كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

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