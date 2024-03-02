أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة

قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم السبت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الإسقاط الجوي تم باستخدام ثلاث طائرات سي-130.

وقال أحدهما إنه تم إسقاط أكثر من 35 ألف وجبة.

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