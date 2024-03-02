أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم السبت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة.
وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الإسقاط الجوي تم باستخدام ثلاث طائرات سي-130.
وقال أحدهما إنه تم إسقاط أكثر من 35 ألف وجبة.
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