ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لوديتيها ضد سلفادور وكوستاريكا

كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني الجمعة تشكيلة بطل العالم لمباراتيه الدوليتين الوديتين أمام السلفادور وكوستاريكا في مارس الجاري في الولايات المتحدة.

وتقدّم التشكيلة التي ضمت 26 لاعباً نجم إنتر ميامي الأميركي القائد المخضرم ليونيل ميسي (36 عاماً) المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات في مسيرته الاحترافية آخرها العام الماضي.

وشهدت تشكيلة سكالوني بعض المفاجآت أبرزها استدعاء الظهير الشاب فالنتين باركو، خريج مدرسة بوكا جونيورز الذي انضم مؤخرًا إلى نادي برايتون الإنكليزي.

وتألق باركو بشكل كبير مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

كما استدعى سكالوني مدافع بورنموث الإنجليزي ماركوس سينيسي بدلاً من مدافع مانشستر يونايتد أليساندرو مارتينيس المصاب.

ويعود صانع ألعاب روما الإيطالي باولو ديبالا الى التشكيلة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للألبيسيليستي بسبب الإصابة.

وتلعب الأرجنتين مع السلفادور في 22 مارس في فيلادلفيا، وبعدها بأربعة أيام ضد كوستاريكا في لوس أنجليس.

وتدخل المباراتان في إطار الإستعداد لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

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