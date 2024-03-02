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طقس الإمارات المتوقع غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

3/2/2024 9:18:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، يصبح غائما تدريجياً ليلاً وصباح الإثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية/ 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س .. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 22:32 .

في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 01:33 والجزر الأول عند الساعة 08:38 الثاني عند الساعة 20:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 80 30

دبي 26 17 80 30

الشارقة 26 16 80 30

عجمان 28 16 80 30

أم القيوين 25 16 85 45

رأس الخيمة 29 15 75 30

الفجيرة 25 15 85 45

العـين 25 14 80 25

ليوا 29 14 65 20

الرويس 23 16 80 30

السلع 30 18 80 30

دلـمـا 27 18 80 45

طنب الكبرى 21 20 85 50

طنب الصغرى 21 20 85 50

أبو موسى 22 21 70 55.

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