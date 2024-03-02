5 طيارين يتنافسون على لقب بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

تقاسم خمسة طيارين صدارة المنافسات في الجولة الثانية من بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي فئة "الهليوكبتر"، في نسختها الرابعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هوب آر سي " بمنطقة الليسيلي.

ونجح الطيار التايواني كيني كو، من إنهاء منافسات اليوم الثاني في المركز الأول متفوقاً على الأمريكي نيكولاس ماكسويل، حامل لقب النسخة الماضية، الذي حل ثانيا ومتقدما على التايلاندي فافاساسيكانا ومواطنه كامنونوي، وجاء الصيني بيتر هايسو خامسا، في حين تراجع عن دائرة المنافسة، في هذه الجولة، الإيطالي ميركو تشيزينا حامل اللقب النسخة الثانية وأحد المرشحين للقب.

وتأهل الطيارون الخمسة إلى الجولة الثالثة والنهائية التي ستحدد بطل هذه النسخة.

وقالد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة إن المنافسة انحصرت بين الطيارين الخمسة الذين تأهلوا للجولة النهائية.

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