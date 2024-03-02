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إسرائيل تكشف عن شرطها للمشاركة في مفاوضات القاهرة غداً

3/2/2024 9:18:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ربطت إسرائيل مشاركتها فى المفاوضات المزمع إجراؤها فى القاهرة غدا الأحد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، بإفصاح الحركة عن أسماء الرهائن الذين مازالوا محتجزين لديها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على الانترنت (واى نت) عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، اليوم السبت، إنه لن يشارك وفد إسرائيلي في المفاوضات ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الأحياء المحتجزين لديها.

وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى في وقت سابق اليوم باستئناف مباحثات التوصل إلى هدنة بقطاع غزة في القاهرة غدا
الأحد، بمشاركة كافة الأطراف.

وقال إن هناك "جهودا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان"، مضيفا أن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة و نسعى للوصول لاتفاق عادل.

وأشار إلى أن مصر مستمرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بقطاع غزة.

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