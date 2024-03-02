إسرائيل تكشف عن شرطها للمشاركة في مفاوضات القاهرة غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
ربطت إسرائيل مشاركتها فى المفاوضات المزمع إجراؤها فى القاهرة غدا الأحد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، بإفصاح الحركة عن أسماء الرهائن الذين مازالوا محتجزين لديها.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على الانترنت (واى نت) عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، اليوم السبت، إنه لن يشارك وفد إسرائيلي في المفاوضات ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الأحياء المحتجزين لديها.
وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى في وقت سابق اليوم باستئناف مباحثات التوصل إلى هدنة بقطاع غزة في القاهرة غدا
الأحد، بمشاركة كافة الأطراف.
وقال إن هناك "جهودا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان"، مضيفا أن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة و نسعى للوصول لاتفاق عادل.
وأشار إلى أن مصر مستمرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بقطاع غزة.
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