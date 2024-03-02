مصر تنفذ إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات العاجلة إلى غزة



واصلت مصر

أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة على شمال قطاع غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

المصرية بياناً عن استمرار الجهود المصرية الداعمة

ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة ، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع .

وأضاف البيان : تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبى الإحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز