مصر تنفذ إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات العاجلة إلى غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت مصر
أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة على شمال قطاع غزة.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
المصرية بياناً عن استمرار الجهود المصرية الداعمة
ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة ، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع .
وأضاف البيان : تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبى الإحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني .
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