Saturday, 02 March 2024 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تنفذ إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات العاجلة إلى غزة

3/2/2024 9:18:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصلت مصر
أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة على شمال قطاع غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
المصرية بياناً عن استمرار الجهود المصرية الداعمة
ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة ، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع .

وأضاف البيان : تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبى الإحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02032024000110011019ID1107925779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث